10 марта: загадочный проект Volkswagen и кукурузная закуска в форме Чаризарда

Доброе утро! Весело и бодро вступаем в новую рабочую неделю. А чтобы она пролетела незаметно, не забываем читать только самые хорошие новости. Поехали!

Без осадков и тепло. Сегодня в Туле пасмурно, а воздух прогреется аж до +13 градусов.

В последние дни в интернете активно обсуждается новость о том, что концерн Volkswagen представил электромобиль с функцией майнинга биткоина во время движения. Это заявление вызвало бурное обсуждение среди автолюбителей и криптоэнтузиастов, но на данный момент отсутствуют достоверные источники, подтверждающие эту информацию.

Майнинг криптовалют, особенно таких как биткоин, требует значительных вычислительных мощностей и огромного количества электроэнергии. В условиях, когда производители электромобилей стремятся к максимальной энергоэффективности и снижению углеродного следа, интеграция функций, требующих огромных ресурсов, выглядит крайне сомнительно.

Некоторые эксперты полагают, что это может быть просто слух или вымышленная концепция. В то время как Volkswagen активно работает над расширением своего портфолио электромобилей и внедрением новых технологий, акцент на майнинг вряд ли соответствует текущим тенденциям в индустрии. Производители стремятся сделать свои автомобили более экологичными, и добавление функции, которая потребляет много энергии, противоречит этим целям.

Тем не менее, подобные идеи поднимают интересные вопросы о будущем пересечения автомобильной и криптовалютной индустрий. Возможно, в будущем мы увидим более устойчивые и инновационные подходы к использованию криптовалют в рамках транспортных средств. Однако на данный момент остается лишь ждать официальных заявлений от Volkswagen или других производителей о реальных планах по интеграции таких функций.

Начинаем неделю вместе с Smokie - Living Next Door to Alice.

На аукционе, организованном домом Goldin, была продана кукурузная закуска в форме популярного покемона Чаризарда за впечатляющие 8 миллионов рублей (примерно $87 тысяч долларов). Этот острый чипс высотой семь сантиметров стал настоящей сенсацией среди коллекционеров и фанатов покемонов.

Закуска была выставлена на продажу вместе с карточкой, на которой содержалась информация о знаменитом мультипликационном персонаже. Чтобы сохранить свою уникальность и ценность, чипс был заключен в прозрачную коробку для хранения коллекционных карт, что добавило дополнительную привлекательность для потенциальных покупателей.

Созданный в период с 2018 по 2022 год, этот чипс был сохранен магазином «1st Goal Collectibles», который специализируется на продаже редких и необычных предметов для коллекционеров. Уникальность и редкость этого продукта привлекли внимание не только любителей покемонов, но и инвесторов, готовых потратить значительные суммы на необычные лоты.



Погрузитесь в мир ярких эмоций и детской радости с новой коллекцией пальто от нейроарт-проекта Verlab, вдохновлённой любимыми персонажами «Смешариков». Эта уникальная фотоподборка демонстрирует, как анимационные герои могут стать источником вдохновения для модных решений.

Каждое пальто в коллекции отражает характер и индивидуальность «Смешариков», сочетая игривость и стиль. Яркие цвета, оригинальные принты и необычные текстуры делают каждую модель не только стильной, но и уютной для холодного времени года. Внимание к деталям, включая забавные аппликации и элементы декора, придают коллекции особый шарм.

Доброго настроения!