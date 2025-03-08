«Дзинтарс», колготки и мимоза: как праздновали 8 Марта в советские времена

Что дарили и как всё это доставали, как и где отмечали туляки советский женский день — в материале Myslo.

Праздником мужчин-защитников заканчивается долгая и нудная зима, а праздником всех дам начинается самое прекрасное время года — когда чувства просыпаются, снега тают, ручьи журчат, человеческие сердца ждут любви, а первые тюльпаны попадают из теплиц в руки продавцов и неведомо откуда улицы города заполоняют эшелоны кустов мимозы. Так есть сейчас, и так было в совет­ское время.

«Взбесившиеся кровати»

Праздник Международный день работниц вошел в наш календарь сразу после революции. Считается, что автор идеи Международного женского дня — немка Клара Цеткин. Пышных торжеств праздник тогда не предусматривал, но женщин чествовали как хороших работниц и передовиков производства, а еще старались, как могли, облегчить их бытовую зависимость. Так, в 1921 году при Тульском патронном заводе открыли первые в Туле детские ясли. По тем временам это было огромное событие. А в 1931-м в Туле заработала фабрика-кухня, которая в идеале предполагала, что женщины-хозяйки будут покупать здесь готовую еду, а освободившееся от кухонных хлопот время отдадут производству и общественной деятельности.



Пуск тульской птицефабрики.

Значимой датой был праздник 8 Марта и в годы войны. Так, в этот день в 1942 году первую плавку выдала восстановленная доменная печь Косогорского металлургического завода, а в 1943 году в депо Тула-1 была организована первая женская паровозная бригада. Девушки-комсомолки содержали свой паровоз в технически исправном состоянии, работали без брака, водили тяжеловесные поезда, при этом систематически перевыполняли норму технической скорости.

Но потом 8 Марта по­степенно стал превращаться в тот праздник, который мы все так любим и ценим. Поздравляли не просто тружениц, но мам, бабушек, детей, любимых и просто знакомых.

В Международный год женщин, который проводился в 1975 году, по предложению СССР ООН провозгласила его Международным женским днём. К этому времени в Советском Союзе праздник уже почти десять лет был выходным. Его объявили нерабочим днем в 1965 году, но впервые отдыхали только следующей весной 1966 года.

По-прежнему к 8 Марта в СССР планировали всякие важные события, которые могут быть приятны женщинам. В 1961 году, например, открыли здание нового четырехэтажного универмага на улице Советской с огромными зеркальными окнами-витринами и ступенями из гранита, который в народе получил прозвище Большой. На долгие годы универмаг стал одним из главных торговых центров города.



Девушки на ул. Оборонной. Фото из коллекции М. Тенцера.

В 1975 году под 8 Марта открыли новый универсам на улице Кутузова. В том же году Тульская кондитерская фабрика к Международному женскому дню освоила выпуск новых видов изделий. Один из них — питательное, вкусное и недорогое лакомство ирис «Маковки». В его состав входил мак, сливочное масло, мед и другие компоненты. К празднику работники фабрики выпустили четыре тонны ириса «Маковки» и около шести тонн конфет «Карусель». Новомосковский завод пищевых продуктов отправил к празднику в торговую сеть 15 тысяч коробок помадных конфет «Машенька», которые до этого выпускались только в Москве.

Счастливое время, когда при слове «ирис» или «конфеты» женщины не вздрагивали, считая в уме калории.

Подарком всем советским женщинам, да и их близким, можно считать тот факт, что именно в канун этого замечательного дня, 7 марта 1989 года, на советском телевидении закончили, наконец, показ бразильского сериала «Рабыня Изаура», который показывали в два захода аж с октября предыдущего года.

Туляки тоже, как могли, способствовали оригинальному проведению этого дня. Так, в 1991 году в областной филармонии проводили отборочный тур конкурса «Тургеневские женщины». А в 1993 году кинотеатр «Салют» позвал 8 марта всех женщин города и их любимых на ночной сеанс 21.30, в ходе которого был обещан новый, необыкновенный, суперэротиче­ский фильм «Взбесившиеся кровати», да еще с мужчиной мечты в главной роли — Микеле Плачидо. На следующий день можно было посмотреть только недавно разрешенный к показу фильм «Смертельная красотка», а вообще, эротические истории в «Салюте» обещали крутить аж два месяца подряд, до самого мая.

Банкет на рабочем месте

Первая примета приближающегося женского дня — почтовые открытки. С каждым годом они становились все изобретательнее и все меньше были связаны с трудовыми успехами работниц. Все почтовые отделения работали в предпраздничные дни с огромной нагрузкой, а серванты, трюмо и другие ровные поверхности в квартирах были заставлены полученными открыточками.



Тульский завод комбайнов. Лучшая производственница. 1956 г.

Дети в школах под руковод­ством учителей изготовляли и разрисовывали открытки своим мамам и другим родственникам женского пола. Такие подарки хранились дома как реликвии.

У женщин в канун главного весеннего праздника были свои заботы. Конечно, всем хотелось выглядеть ослепительно и неповторимо.

В парикмахерские и салоны-парикмахерские записывались с зимы. Без записи в предпраздничные дни можно было попасть только по большому везению или по блату.

Чтобы не думалось, будто в советское время не было вообще ничего, приведем список услуг кабинетов декоративной косметики в Туле весной 1984 года:

гигиенический массаж лица и шеи,

гигиеническая чист­ка лица,

маски из питательных кремов,

наложение тонального крема-пудры.

Реклама обещала, что высокопрофессиональные специалисты помогут подобрать наиболее удачные варианты дневного и вечернего грима, посоветуют, как ухаживать за кожей лица, правильно выбрать цвет помады, пудры, тени для век. Тульское городское ПО парикмахерского хозяйства также сообщало, что в 1984 году особое внимание уделяется не окраске, а ухоженно­сти волос. По-прежнему в моде теплая цветовая гамма. Самые популярные цвета и оттенки волос — песочный, медовый, от светло-коричневого до темного. Остается модным балаяж (осветление прядей), который придает волосам золотистый блеск и легкость в прическе.

Тульская фабрика-кухня и другие кулинарные предприятия организовывали к празднику выставки-продажи своих изделий в большом ассортименте. Туляки могли купить полуфабрикаты из рыбы, мяса, овощей, праздничные торты и кондитерские изделия.



Тульские школьницы. 1950-е гг.

Отмечание праздника начиналось на работе. Всех женщин премировали небольшой суммой, вручали гвоздички или даже скромные подарки от лица трудового коллектива, а затем все садились за стол. В то время люди были простые и негордые. Поэтому если во главе стола не было своего руководителя, особенно в небольших коллективах, этого просто никто не понял бы.

Женский день — дело святое, чтобы его отказываться проводить со своими сотрудниками.

Стол накрывали общими усилиями — блюдами и соленьями, принесенными из дома. Конечно, особенно старались женщины. Они ведь должны были показать свои достоинства хозяек. Мужчины, как правило, отвечали за самое сокровенное — спиртные напитки, а еще за то, чтобы правильно составить столы для банкета. Было вкусно и душевно, ведь многие блюда были не из повседневного домашнего набора. Над ними специально колдовали накануне. Рецепты передавались из рук в руки подругами или выписывались из журналов «Работница» и «Крестьянка».



Бригада коммунистического труда Ефремовского завода СК: Т. Кудряшова, Ю. Мелякова (бригадир), Г. Глазкова, Н. Швырина, Г. Кульша.

Ну, а дома — извините. 8 Марта — день матриархата. Излюбленная тема советских юмористов — какие мужики беспомощные на кухне или в быту. Тем не менее даже самые беспомощные очень старались, изобретали, а потом до следующего 8 Марта гордились своими подвигами. Женские хлопоты, которые под восьмое марта познают мужские плечи, — как женские слезы. Приходят внезапно и уходят неизвестно куда, словно их и не было.

Chanel, Climat и «Ландыш»

В советских магазинах работали не дураки. Там понимали, что другого такого повода сбыть залежалый товар не будет еще долго. Поэтому самые расхожие и не слишком дорогие подарки шли в праздничных наборах, например коробка хороших конфет типа «Птичье молоко», перевязанная одной ленточкой с какой-нибудь фигней, которая и так всегда есть в продаже. Не хочешь — не бери.

Вообще, выбор подарка — это тяжелая работа. Даже при условии, что мужчины не всегда способны задуматься, подходит или нет их избраннице цвет купленной ими помады или выбранные духи. Да такие проблемы, как правило, и не стояли. Советские люди умели радоваться малому.

Конечно, многие оригинальничали. Мужья со стажем могли купить в подарок какой-нибудь утюг, красивую кастрюльку в горошек или другую важную в хозяйстве вещь. Неплохим презентом помимо конфет была банка растворимого кофе, который тоже поди достань. Продвинутые покупали импортные колготки или косыночку. Кажется, у любой советской девушки имелся набор косыночек, которые она вообще-то носила нечасто.

Но все-таки главное внимание было к косметике, благо, на мужской взгляд, ее имелось в предостаточном ассортименте: пудра, губная помада, лак для ногтей, тени, лак для волос «Прелесть». Иногда они объединялись в один косметиче­ский набор, и это было свидетельством качества — ерунду в одну коробку класть не будут. Польские косметические наборы вообще оригинально складывались в небольшую сумочку с ручкой в виде цепочки, и их теоретически можно было носить с собой. Гарантированно хороший подарок.



Девушки на Лентяевке. Фото из коллекции М. Тенцера.

Отдельный разговор — духи. К чести советской промышленности, имелись в продаже совсем крохотулечные флакончики духов стоимостью в один рубль — очень удобно для школьников, которые на сэкономленные от завтраков деньги могли купить подарок маме или одноклассницам.

Вообще же, названий было невероятное количество — «Наташа», «Красный мак», «Ноктюрн», «Ландыш серебристый», «Реноме», «Елена», «Пиковая дама».

Духи бывали просто в пузырьке и в пузырьке, упакованном в красивую, с мягкой подкладкой, коробочку.

Вообще, почитать интернет, так все советские женщины мечтали о духах «Красная Москва». Это не совсем так и относится, наверное, больше к пятидесятым годам. Потому что в позднее советское время на рынке парфюмерии имелся очень большой выбор. Особой любовью пользовалась продукция рижской фабрики «Дзинтарс», которая и организовывалась как флагман отрасли и конкурент зарубежным парфюмерам. Как говорят, конкурировали успешно. Более сорока их разработок признаны авторскими изобретениями.

Особым шиком было подарить заграничные духи, особенно французские типа Chanel и Climat. Их можно было случайно купить в Москве, отстояв огромную очередь, или у себя в городе, но у спекулянтов и дороже. По госцене французские духи тоже стоили немало.

Духи попроще, но тоже популярные, — польские «Быть может» или «Опиум».

Ну и какой женский день без цветов? Живые цветы выращивались в Тульском производ­ственном тресте зелено-паркового хозяйства и, по идее, должны были продаваться круглый год. Завозили их в специализированные магазины — например, в магазин рядом с гостиницей «Центральная» на Советской улице. Ежедневно в магазины поставлялись розы, тюльпаны, сирень, гиацинты, цикламены. Розы были дорогие, и их было мало. Гвоздики дарили на работе, а тюльпаны, при всей их привлекательности, почти сразу после праздника теряли товарный вид.

И вообще, жизнь сильно отставала от производственных планов. Цветы поставляли, но в магазинах их было не найти. Поэтому в канун праздника хозяевами улиц становились продавцы цветов. Или спекулянты — тут уж как повезет. Например, в 1964 году комсомольский оперотряд Центрального района Тулы провел операцию под кодовым названием «Мимоза», задержав нескольких торговцев с юга, которые, по их мнению, спекулировали цветами.

За несколько дней, пока шла операция, оперотрядами было изъято фиалок и мимоз примерно на 15 тысяч рублей.

«Стяжатели и рвачи» предлагали взятки за освобождение, но честные дружинники от денег отказались.

Вот так и получается, что праздник вроде женский, а в центре внимания — мужчины. И в этом тоже сказалась агрессивная мужская природа, всё — себе. Сначала, на 23 Февраля, они позволяли одаривать себя пеной для бритья; теперь, две недели спустя, не отказывают себе в удовольствии загадочно улыбаться всем дамам под предлогом какого-то там праздника. Не все, правда, могут рассчитать свои силы, и уже между седьмым и восьмым (в смысле марта) им не всегда покоряются великие немки, стараниями которых была затеяна вся эта кутерьма. Но если удалось выговорить без запинки Клара Цеткин и Роза Люксембург, значит, вы и есть настоящий мужчина. Может, даже похожий в чем-то на Микеле Плачидо в одном популярном у туляков фильме.