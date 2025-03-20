Астрал. Спуск к дьяволу

Премьера: 20.03.2025

Режиссер: Саша Сибли

Актеры: Алекса Палладино, Шон Бриджерс, Джейдон Кэл, Джессика Рут Белл, Зара Кинг, Лиланд Александер, Патрис Джонсон, Гэри Пу, Кэролайн Скраггс, Амадеус Серафини

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 85 минут

Возрастные ограничения: 18+

Эвелин неожиданно получает в наследство от сестры огромное поместье. Переехав туда с семьей, она обнаруживает в подвале странный алтарь. Когда сначала пропадает ее дочь, а потом сын, Эвелин выясняет, что у этого дома мрачная история — здесь было совершено немало убийств и самоубийств, а сестра перед смертью пыталась провести тут какой-то темный ритуал. Чтобы вернуть семью, Эвелин придется придется столкнуться с самыми зловещими тайнами поместья.