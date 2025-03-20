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Астрал. Спуск к дьяволу

Астрал. Спуск к дьяволу

Премьера:
20.03.2025
 
Режиссер:
Саша Сибли
  
Актеры:
Алекса Палладино, Шон Бриджерс, Джейдон Кэл, Джессика Рут Белл, Зара Кинг, Лиланд Александер, Патрис Джонсон, Гэри Пу, Кэролайн Скраггс, Амадеус Серафини
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
85 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Эвелин неожиданно получает в наследство от сестры огромное поместье. Переехав туда с семьей, она обнаруживает в подвале странный алтарь. Когда сначала пропадает ее дочь, а потом сын, Эвелин выясняет, что у этого дома мрачная история — здесь было совершено немало убийств и самоубийств, а сестра перед смертью пыталась провести тут какой-то темный ритуал. Чтобы вернуть семью, Эвелин придется придется столкнуться с самыми зловещими тайнами поместья.

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