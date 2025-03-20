Астрал. Спуск к дьяволу
Премьера:
20.03.2025
Режиссер:
Саша Сибли
Актеры:
Алекса Палладино, Шон Бриджерс, Джейдон Кэл, Джессика Рут Белл, Зара Кинг, Лиланд Александер, Патрис Джонсон, Гэри Пу, Кэролайн Скраггс, Амадеус Серафини
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
85 минут
Возрастные ограничения:
18+
Эвелин неожиданно получает в наследство от сестры огромное поместье. Переехав туда с семьей, она обнаруживает в подвале странный алтарь. Когда сначала пропадает ее дочь, а потом сын, Эвелин выясняет, что у этого дома мрачная история — здесь было совершено немало убийств и самоубийств, а сестра перед смертью пыталась провести тут какой-то темный ритуал. Чтобы вернуть семью, Эвелин придется придется столкнуться с самыми зловещими тайнами поместья.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 марта, четверг
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 марта, пятница
|
00:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
20 марта, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
21 марта, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:55
23 марта, воскресенье 00:00
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