Тигра готова к переезду в семью

Прекрасная девочка в поисках дома и любящего человека. Сейчас ей около четырех месяцев. Будет весит около 20 кг, так что с ней будет комфортно и в доме, и в квартире.
Тигра полностью готова в переезду. Обработана, привита, есть ветпаспорт. Доставка гарантирована.
Все вопросы по тел. 8-953-967-74-42 (Елена).
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