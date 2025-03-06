Тигра готова к переезду в семью

Прекрасная девочка в поисках дома и любящего человека. Сейчас ей около четырех месяцев. Будет весит около 20 кг, так что с ней будет комфортно и в доме, и в квартире.

Тигра полностью готова в переезду. Обработана, привита, есть ветпаспорт. Доставка гарантирована.

Все вопросы по тел. 8-953-967-74-42 (Елена).