Запускаем фотоконкурс «Стрит-фотография»

Приглашаем всех любителей фотографии принять участие в нашем конкурсе «Стрит-фотография»! Этот конкурс посвящен уличным сценам и моментам повседневной жизни, которые отражают уникальность и многообразие городской среды.

Уличная фотография — это искусство запечатления мимолетных мгновений, которые зачастую остаются незамеченными в суете повседневности. Мы ищем работы, которые передают атмосферу города, его жителей и их взаимодействие. Будь то яркие уличные рынки, тихие улочки, неожиданные встречи или забавные ситуации — каждая фотография должна рассказывать свою историю.

