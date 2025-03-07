Концерт Хабиба и квартирник в «Октаве»: выходные в Туле

Когда: 8 марта, суббота, 13.00. Где: Городской концертный зал.



8 марта в Городском концертном зале выступит Хабиб — автор нашумевшего хита «Ягода малинка». Electric River Blues Когда: 1 марта, суббота, 18.00. Где: Кластер «Октава».

7 марта в кафе «Волна» на «Октаве» выступит блюзовый квартет Electric River Blues. Сергей Трофимов Когда: 8 марта, суббота, 19.00. Где: Городской концертный зал.



8 марта в Городском концертном зале выступит Сергей Трофимов. Открытый микрофон Когда: 7 марта, пятница, 20.00. Где: Кафе «Суп с котом».

7 марта в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

а что в кино? Кончится лето

В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше — двадцать семь. У него за плечами — срок. Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт — на «бюджет». И, кажется, все идет по плану. Тима получает высокие балы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро Кешу «кидают» старатели и он остается без работы и будущего и решает отомстить. Он похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом.