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Концерт Хабиба и квартирник в «Октаве»: выходные в Туле

Концерт Хабиба и квартирник в «Октаве»: выходные в Туле

А еще концерт Сергея Трофимова и Открытый микрофон — в нашем обзоре выходных.

Хабиб

Когда: 8 марта, суббота, 13.00.

Где: Городской концертный зал.

Хабиб

8 марта в Городском концертном зале выступит Хабиб — автор нашумевшего хита «Ягода малинка».

 

Electric River Blues

Когда: 1 марта, суббота, 18.00.

Где: Кластер «Октава».

Electric River Blues

7 марта в кафе «Волна» на «Октаве» выступит блюзовый квартет Electric River Blues.

 

Сергей Трофимов

Когда: 8 марта, суббота, 19.00.

Где: Городской концертный зал.

Сергей Трофимов

8 марта в Городском концертном зале выступит Сергей Трофимов.

 

Открытый микрофон

Когда: 7 марта, пятница, 20.00.

Где: Кафе «Суп с котом».

Открытый микрофон

7 марта в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

 

а что в кино?

Кончится лето

В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше — двадцать семь. У него за плечами — срок. Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт — на «бюджет». И, кажется, все идет по плану. Тима получает высокие балы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро Кешу «кидают» старатели и он остается без работы и будущего и решает отомстить. Он похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом.

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Автор:
вчера, в 14:17 0
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