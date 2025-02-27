Кончится лето
Премьера:
27.02.2025
Режиссер:
Максим Арбугаев, Владимир Мункуев
Актеры:
Юрий Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Василий Щипицын, Иван Тарабукин, Батма Иманакунова, Денис Кузнецов, Альберт Алексеев, Павел Колесов, Роман Атласов, Сергей Баланов, Вячеслав Югов, Изабелла Николаева, Василий Слепцов
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
118 минут
Возрастные ограничения:
18+
В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша. Его ждут отец и младший брат Тима. Кеше — двадцать семь. У него за плечами — срок. Он вернулся и хочет просто жить — найти какую-нибудь работу, подкопить денег, а потом решить, как быть дальше. Младшему Тиме всего семнадцать. У него позади школа, он мечтает поступить в институт — на «бюджет». И, кажется, все идет по плану. Тима получает высокие балы на вступительном, Кеша устраивается в золотодобывающую артель. Но очень быстро Кешу «кидают» старатели, и он остается без работы и будущего и решает отомстить. Он похищает золото и пускается в бега. Но не один, а вместе с младшим братом.
Сегодня
|
15:20
|Люксор Тула
|
18:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
19:25
|Алмаз Синема
|
20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
|Люксор Тула
Завтра
|
15:20
|Люксор Тула
|
18:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:20
|Алмаз Синема
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Люксор Тула
1 марта, суббота
|
15:20
|Люксор Тула
|
20:45
|Алмаз Синема
|
22:00
|Люксор Тула
|
23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 марта, воскресенье
|
15:20
|Люксор Тула
|
20:45
|Алмаз Синема
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Люксор Тула
3 марта, понедельник
|
20:45
|Алмаз Синема
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 марта, вторник
|
20:45
|Алмаз Синема
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 марта, среда
|
20:45
|Алмаз Синема
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
19:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:45
|Люксор Тула
|
15:20
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
20:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:45
|Люксор Тула
|
15:20
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
1 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
20:45
|Люксор Тула
|
15:20
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
2 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
20:45
|Люксор Тула
|
15:20
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
3 марта, понедельник
|Алмаз Синема
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:55
23:35
4 марта, вторник
|Алмаз Синема
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
5 марта, среда
|Алмаз Синема
|
20:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:55
23:35
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