Упитанный Люс ищет дом!

«Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан», – котовская мудрость. Люс следует ей неукоснительно и всегда просит завернуть с собой. На всякий случай: вдруг война, а он оголодамши.

Придерживаясь еще и поговорки: «дают - бери», Люсь берет. Он старательно полирует языком дно миски так, что в неё можно смотреться как в зеркало. А ещё самозабвенно всасывает даже пыль от корма, делая вид, что вторую часть поговорки он не помнит.

Люсенька очень спокойный кот-пельмень. Ни один мускул не дрогнет на его лице, даже если в его наполированной миске отразится гриб ядерного взрыва.

Этот полосатый колобок, вопреки необремененному праздной радостью лицу, положителен со всех сторон. И упитан. Тоже со всех сторон.

Несмотря на шарообразный уклад жизни, Люсенька даже играть иногда умеет. Правда, недолго, порою спотыкаясь о пузцо.

Люс максимально прилежный, воспитанный и беспроблемный кот. Кастрирован, привит, молод! И он уже заждался своих.

Как можно не хотеть такого невозможного бусинку!?

Находится в Новомосковске. Доставка обсуждается. Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!