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Клинический случай

Клинический случай

Как всегда перед Рождеством в центральной клинике Лондона царят суета и неразбериха. И действительно — дел невпроворот: вот-вот начнется ежегодная отчетная конференция врачей, полным ходом идет репетиция рождественского праздника, распределяются подарки сотрудникам клиники, к выписке срочно готовят пациентов… Но самое ответственное поручено неврологу Дэвиду Мортимеру и терапевту Хьюберту Бонни. Первый должен открыть международную конференцию врачей, второй — исполнить главную роль в рождественском театральном представлении.

 

Дэвид и Хьюберт — друзья с двадцатилетним стажем, между ними нет ни зависти, ни обид. И пусть один из них — удачливо женатый на дочери председателя ученого совета клиники, без пяти минут главврач, а другой — рядовой терапевт и заядлый холостяк, они так же преданы и верны друг другу, как и во времена своей бурной молодости, проведенной в компаниях с хорошенькими медсестрами и сиделками. И кто бы мог подумать, что спустя восемнадцать лет одна из таких медсестер явится к Дэвиду Мортимеру с известием, что он отец ее ребенка и сегодня, в день своего совершеннолетия, их сын хочет лишь одного — увидеть своего родного отца…

 

Обострение рождественской лихорадки в клинике Лондона вызывает у зрителей частые приступы смеха, полное переключение сознания на изобретательную суматоху и другие радостные побочные эффекты. То, что доктор прописал! На здоровье!

 

Где и когда?
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
23 марта 2018, пятница
19:00
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