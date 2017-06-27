На эстраде Центрального парка состоится опен-эйр-турнир по буги-вуги «Самолёт». Это соревнование, к которому не надо готовиться, надо просто участвовать! И всего одно правило — нельзя танцевать со «своим» партнером.

Правила и регистрация на турнир

Турнир пройдёт по системе «Джек-н-Джилл» и вы точно не совпадёте со своими «традиционными» партнёрами. Вы будете танцевать в нескольких категориях:

«БИЗНЕС-класс» (категория ЭДВАНС). В эту категорию мы пригласим вас лично (хотя, списки всем известны, конечно). Всё-таки без вас менее опытным танцорам будет интереснее соревноваться друг с другом. :) Как обычно, вам предстоит судить все остальные категории, да и самих себя тоже!

«ЭКОНОМ-класс» (категория ОПЕН). А эта категория — для всех желающих (кроме БИЗНЕС-класса, конечно). Не волнуйтесь, мы справимся с любым балансом эМ и Жо. Смена партнёров настигнет вас не только в отборочных турах, но и в финале!

«Лётная школа» (новички танцуют с Инструкторами). Эта категория для тех, кто начал обучение буги-вуги (или другим свинговым танцам) не раньше августа 2016 года. Вы будете танцевать с Инструкторами из числа танцоров БИЗНЕС-класса, а оценивать будут только вас. Ограничение: не более 15 партнёров и 15 партнёрш.

«АСы Лётной школы» (сеньоры). АС — Активные Сеньоры. :) Дата рождения участников — до 16.07.1977 . Вы тоже будете танцевать с Инструкторами из БИЗНЕС-класса, и оценивать будут только вас.

«Камикадзе» (Фаст Фит). Всё больше бугеров нашей Лётной школы носятся на переменах по коридорам сломя голову. И в этом году мы открываем для них новую категорию! Им же подавай только быстрые темпы? Ну вот они у нас есть: и быстрые, и очень быстрые! Ограничение: не более 15 партнёров и 15 партнёрш.

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