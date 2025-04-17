21 апреля на Соборной площади Тульского Кремля состоится праздничный концерт «Песни Победы. Бессмертный музыкальный марафон».



Известные музыкальные коллективы «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого» исполнят любимые композиции, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.



Концерт начнётся в 19.00 и завершится грандиозным музыкальным марафоном, который одновременно пройдет в нескольких российских городах — городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести.



Кроме концерта, 22 апреля в атриуме Тульского Кремля открывается выставка «Одна на всех. Победа!», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.