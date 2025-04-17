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Хор Турецкого

Хор Турецкого

21 апреля на Соборной площади Тульского Кремля состоится праздничный концерт «Песни Победы. Бессмертный музыкальный марафон».

Известные музыкальные коллективы «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого» исполнят любимые композиции, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. 

Концерт начнётся в 19.00 и завершится грандиозным музыкальным марафоном, который одновременно пройдет в нескольких российских городах — городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести.

Кроме концерта, 22 апреля в атриуме Тульского Кремля открывается выставка «Одна на всех. Победа!», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Где и когда?
Тульский Кремль, музей
21 апреля 2025, понедельник
19:00
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