Хор Турецкого
21 апреля на Соборной площади Тульского Кремля состоится праздничный концерт «Песни Победы. Бессмертный музыкальный марафон».
Известные музыкальные коллективы «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого» исполнят любимые композиции, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Концерт начнётся в 19.00 и завершится грандиозным музыкальным марафоном, который одновременно пройдет в нескольких российских городах — городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести.
Кроме концерта, 22 апреля в атриуме Тульского Кремля открывается выставка «Одна на всех. Победа!», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Где и когда?
Тула , Кремль
21 апреля 2025, понедельник
19:00
17 - 24 апреля
10 - 23 апреля
16 января - 23 апреля
27 апреля, воскресенье 00:00
16 марта - 23 апреля
10 - 23 апреля