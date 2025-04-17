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  5. 17 апреля: 14 часов без перерыва и острый соус от пивоваров - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
17 апреля: 14 часов без перерыва и острый соус от пивоваров

17 апреля: 14 часов без перерыва и острый соус от пивоваров

Доброе утро! Начинаем новый бодрящий день с порции хороших новостей. Поехали!

И снова облачка. Сегодня в Туле обещают пасмурную погоду, а воздух прогреется до +18 градусов.

Британский стриминговый сервис BritBox порадовал зрителей своим новым рекламным роликом под названием «See It Differently», который был снят одним дублем и стал настоящим произведением искусства. Режиссёр Никос Лайвси описывает этот проект как своё «любовное письмо» традиционному кинопроизводству, в котором не использовались CGI и нейросети. 

Съёмка длилась целых 14 часов, и для реализации этой амбициозной задумки команде пришлось тщательно спланировать каждый момент. Главная актриса перемещалась между различными образами, локациями и гримами, создавая непрерывный поток истории, который захватывает внимание зрителей.

Проект стал не только техническим достижением, но и данью уважения классическим методам кинематографии. Каждая смена образа и локации была продумана до мелочей, что позволило создать уникальный визуальный опыт. 

Сегодня слушаем Градусы — Режиссер.

Кито, Эквадор — Вдохновившись своими пивными традициями, компания Heineken продолжает удивлять своих поклонников новыми продуктами на основе пивных ингредиентов. После успешного запуска крема для лица, бренд представил свой новый острый соус, созданный в сотрудничестве с известным шеф-поваром Алехандро Эспинозой.

Презентация соуса состоялась в сердце Эквадора — столице Кито, где собрались ценители гастрономии и поклонники Heineken. На мероприятии шеф-повар поделился своим видением процесса создания соуса, который сочетает в себе уникальные вкусы и ароматы, вдохновленные местной кухней и традициями.

Острый соус выпущен ограниченным тиражом в 1000 бутылочек, что делает его настоящей находкой для гурманов и коллекционеров. Каждый экземпляр — это не просто соус, а настоящая кулинарная история, которая объединяет культуру пивоварения и эквадорскую гастрономию, как заявляют авторы.

Солнце заряжает энергией, дарит радость и раскрашивает мир яркими красками! Наслаждаемся каждым солнечным мгновением! 

Солнечного настроения!

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