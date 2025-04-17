ЮДИ: Танец в темноте
Премьера:
17.04.2025
Режиссер:
Максим Башорин
Жанр:
Биография, Документальный
Продолжительноcть:
98 минут
Возрастные ограничения:
12+
Фильм рассказывает про трех выходцев из детского дома, которые в погоне за мечтой выступать на сцене организовали в сибирском городе Томске свою танцевальную команду ЮДИ и впоследствии стали финалистами проекта «Минута славы» на Первом канале в 2007 году, Britain's Got Talent в 2015 году и America's Got Talent в 2018 году. Фильм показывает подробное становление команды и всю закулисную жизнь главных героев, где помимо побед и выступлений со звездами на одной сцене были также и личные драматичные моменты.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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