Под огнем
Премьера:
10.04.2025
Режиссер:
Алекс Гарленд, Рей Мендоса
Актеры:
Джозеф Куинн, Ноа Сентинео, Космо Джарвис, Кит Коннор, Уилл Полтер, Финн Беннетт, Чарлз Мелтон, Майкл Гандолфини, Тейлор Джон Смит, Энрики Зага, Д'Фараон Вун-А-Тай
Жанр:
Боевик, Драматический, Военный
Продолжительноcть:
95 минут
Возрастные ограничения:
18+
Ирак, 2006 год. Боевая группа «морских котиков» оказывается в самом центре вражеской территории. Они — элитные бойцы, закаленные тысячами часов изнурительных тренировок. Но ничто не могло подготовить их к осаде, в которую они попали. Теперь им предстоит пережить самые напряженные часы своей жизни и любой ценой спасти друг друга.
12 апреля, суббота
|
20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 апреля, воскресенье
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 апреля, понедельник
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 апреля, вторник
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 апреля, среда
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 апреля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:30
13 апреля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
14 апреля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
15 апреля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
16 апреля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:25
16 марта - 16 апреля
10 - 16 апреля
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16 января - 13 апреля
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