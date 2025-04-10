Премьера: 10.04.2025

Режиссер: Алекс Гарленд, Рей Мендоса

Актеры: Джозеф Куинн, Ноа Сентинео, Космо Джарвис, Кит Коннор, Уилл Полтер, Финн Беннетт, Чарлз Мелтон, Майкл Гандолфини, Тейлор Джон Смит, Энрики Зага, Д'Фараон Вун-А-Тай

Жанр: Боевик, Драматический, Военный

Продолжительноcть: 95 минут

Возрастные ограничения: 18+

Ирак, 2006 год. Боевая группа «морских котиков» оказывается в самом центре вражеской территории. Они — элитные бойцы, закаленные тысячами часов изнурительных тренировок. Но ничто не могло подготовить их к осаде, в которую они попали. Теперь им предстоит пережить самые напряженные часы своей жизни и любой ценой спасти друг друга.