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Под огнем

Под огнем

Премьера:
10.04.2025
 
Режиссер:
Алекс Гарленд, Рей Мендоса
  
Актеры:
Джозеф Куинн, Ноа Сентинео, Космо Джарвис, Кит Коннор, Уилл Полтер, Финн Беннетт, Чарлз Мелтон, Майкл Гандолфини, Тейлор Джон Смит, Энрики Зага, Д'Фараон Вун-А-Тай
  
Жанр:
Боевик, Драматический, Военный
  
Продолжительноcть:
95 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Ирак, 2006 год. Боевая группа «морских котиков» оказывается в самом центре вражеской территории. Они — элитные бойцы, закаленные тысячами часов изнурительных тренировок. Но ничто не могло подготовить их к осаде, в которую они попали. Теперь им предстоит пережить самые напряженные часы своей жизни и любой ценой спасти друг друга.

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