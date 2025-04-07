Лебеди, а не эти ваши «стили»: как живет тульское граффити и нужно ли оно городу

Фото из архивов Myslo и героев публикации.

А судьи кто?

Андрей «Шепот» занимается уличным искусством более 25 лет. Вы наверняка видели Льва Николаевича на трубе в «Ликерке» и когда-то — на фасаде «Октавы». Так вот, эти портреты и множество других работ — дело рук Андрея.

— Все начиналось в конце 90-х, когда хип-хоп-культура пришла в Россию и заворожила многих своим разнообразием для творчества и самореализации. Одним из тех, кого затянула эта культура, был я. Днем — художественная школа, вечером — граффити.

Основательно я начал заниматься граффити на второй волне — это 2008–2015 годы.

Большинство моих работ уже закрашено, если говорить об общественных местах. О судьбе немногочисленных граффити, что на заброшках, заборах, гаражах, ничего не знаю. Вся история — на фото и в интернете теперь.

Дмитрий Diaz рисует на стенах уже 17 лет — с 2008 года. Его работы есть в 50 городах необъятной: Оренбурге, Вологде, Анапе, Волгограде, Ростове-на-Дону и, конечно, в Туле: на Казанской набережной, в переходе на проспекте Ленина, на Октябрьской («Спасибо врачам!»), рядом с «Октавой» и много где еще.

— Все началось с увлечения компьютерной игрой, где главный герой как раз рисует граффити (Marc Ecko’s Getting Up. — Прим. авт.), — вспоминает Дмитрий. — В основном я занимаюсь паблик-артом. Для меня это, скорее, ремесло с элементами искусства — коммерческой деятельностью занимаюсь с 2016 года. Граффити рисую изредка, в качестве хобби.

Алексей «3КАТ» занялся граффити еще в средней школе — в 2006 году, когда ему было 12 лет. Сейчас никнейм Алексея можно увидеть на стенах Орла и Брянска, Рязани, Саратова и десятков других городов России.

— Тогда я вдохновился прохождением компьютерной игры Marc Ecko’s Getting Up (она про рисование граффити на стенах и в целом про становление персонажа как художника), — делится Алексей, — она и послужила отправной точкой.



Алексей «3КАТ» в начале творческого пути.

— Я начал пробовать себя в этом деле — придумал подпись и рисовал ее на заборах и гаражах, — продолжает художник. — В дальнейшем я захотел проявить себя, показать лучший результат, ведь я сталкивался с подобным творчеством более опытных райтеров.

ЧТОБЫ НЕ ЗАПУТАТЬСЯ

Стрит-арт (от англ. street art — «уличное искусство») — это направление в современном изобразительном искусстве, созданное в общественных местах для всеобщего обозрения. Ассоциируется с терминами «независимое искусство», «граффити» и «партизанское искусство» ( Guerrilla art ).

Паблик-арт (от англ. public art — «общественное искусство», «искусство в общественном пространстве») — искусство в городской среде, ориентированное на неподготовленного зрителя и подразумевающее коммуникацию с городским пространством.

Под паблик-артом понимаются разные формы искусства — и картины, и скульптура.

В чем разница между стрит-артом и паблик-артом?

Некоторые искусствоведы отмечают, что стрит-арт — искусство несанкционированное и стихийное. Паблик-арт же зачастую создается художником по заказу и за гонорар.

Граффити — направление уличного искусства; изображения или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской на стенах и других поверхностях.

Мурал (или монументальная живопись) — масштабные рисунки на сооружениях, носящие декоративную функцию.

Райтер — сленговое обозначение художника, представителя субкультуры граффити.

Арт-полемика



Работа Алексея «3КАТ».

— Граффити для вас — это искусство, ремесло или лайфстайл? Как вы определяете место граффити в современной системе искусства?

Андрей «Шепот»:

— И граффити, и стрит-арт — это искусство. Граффити более узконаправленное за счет своего бэкграунда (хип-хоп-культуры, закрытости, канонов, когда основная работа идет с буквами и их трансформацией).

Граффити не стоит на месте. За прошедшее время оно впитало в себя и художественные приемы, и дизайн, и академическую живопись.

В целом все три определения подходят. Можно ли творить в граффити? Можно. Можно ли зарабатывать, занимаясь коммерческим оформлением? Можно. Можно идти по жизни с граффити? Конечно! Разве у творчества, рисования, музыки есть возрастные ограничения? Нет!

В современном искусстве граффити — одно из самых значимых и востребованных направлений. За 20 с небольшим лет выросло целое поколение современных художников, которые работают в этом стиле. Современные выставки и галереи не обходятся без стрит-арта и граффити. Это явление уже в нашей с вами жизни, оно никуда не уйдет — ни из искусства, ни из городов.

Город = граффити.

Дмитрий Diaz:

— Сложный вопрос — это, скорее, к искусствоведам.

Алексей «3КАТ»:

— Я бы разделил свое творчество на две составляющие: работа — коммерческое художественное оформление, которым я занимаюсь с 2020 года, и хобби — классическое граффити.

Первое служит средством заработка и не всегда отражает мое желание композиции, второе помогает оставаться собой и продолжать самосовершенствоваться. В любом случае каждое из этих проявлений присуще как мне, так и другим ребятам из сообщества.

Граффити «просто есть» в жизни каждого города. Город сам определяет степень его значимости.



Работа Андрея «Шепота».

— Нужно ли граффити Туле? Есть ли у него будущее здесь?

Андрей «Шепот»:

— Что значит «нужно — не нужно»? Оно есть и будет!

Как я уже сказал, граффити — это неотъемлемая часть городской культуры. Никто же с появлением автомобиля не забыл велосипед!

Будущее у граффити в Туле есть. Вопрос только в том, что само граффити сейчас трансформировалось. Да, есть определенный спад, это уже не закрытое сообщество — субкультура немного растворилась, стала мейнстримом. Граффити в рекламе, в оформлении, в каллиграфии, на фасадах — везде. На улице рисуют все и всё: панки, граффити-райтеры, художники, дизайнеры.

Дмитрий Diaz:

— Именно граффити городу, скорее, не нужно, а вот качественные муралы (произведения настенной живописи большого размера. — Прим. авт.) вполне уместны. Основная функция — банальное украшение. Можно представить, что муралы иногда несут социальный комментарий, но, думаю, доносят и того реже.

Алексей «3КАТ»:

— Как я говорил ранее, граффити существует независимо от того, нужно оно или нет. Оно многогранно и несет в себе те же функции, что и музеи, только в более доступной и зачастую навязчивой форме.



Работа Дмитрия Diaz для фестиваля «Ярстритарт» (Ярославль).

— Где в России культура граффити развита лучше всего? С кого брать пример?

Андрей «Шепот»:

— В каждом регионе своя история, свое развитие и стиль. Зачем с кого-то брать пример? В каком регионе больше фасадов расписано? Да ну, зачем этим мериться!

Дмитрий Diaz:

— Екатеринбург приходит первым в голову, но, думаю, стоит идти своим путем.

Алексей «3КАТ»:

— Я думаю, в будущем любого города России граффити будет прогрессировать наравне с другими видами изобразительного искусства. С каждым годом оно становится более востребованным со стороны обывателя.



Работа Андрея «Шепота».

— С какими сложностями сталкивается сообщество художников при создании картин в городском пространстве?

Андрей «Шепот»:

— Сложности в голове! Разве что краска подорожала. Но кто из увлеченных людей об этом думает?

Дмитрий Diaz:

— Наверное, самое сложное — найти пути реализации своего творчества и поставить его на «промышленные рельсы». От себя добавлю, что найти свой стиль/почерк совсем непросто.

«Свежей крови» мало: есть слишком много других направлений, куда можно потратить время. Так что о будущем граффити-культуры в Туле не могу сказать ничего.

По крайней мере, мы с моей студией не планируем останавливаться. В прошлом году я выиграл грант от Росмолодежи на проведение фестиваля в Туле, где будет реализован целый фасад. Очень надеюсь, что комфортные условия помогут сделать его действительно качественным и интересным. Желающие могут следить, приходить на лекции и даже попробовать себя в деле!

Алексей «3КАТ»:

— Сложности для всех разные: все зависит от выбранного райтером формата. Если мы говорим о выборе фасада, то самым главным аспектом является финансирование проекта.



Работа Дмитрия Diaz.

— Насколько сложно согласовать стрит-арт-проект в Туле?

Андрей «Шепот»:

— Если речь идет о львиной доле муралов, стрит-арте на фасадах, переходах и т. д., в Туле это по большей части инициатива собственников здания и администрации. Здесь уже идет банальное оформление — зачастую от художника в таких случаях ничего не остается: ни его «хотелок», ни видения, ни его манеры писать. Это даже не стрит-арт получается!

Дмитрий Diaz:

— Согласовать фасад на самом деле куда сложнее, чем нарисовать его.

Я бы отдал творческой составляющей 40% всех усилий по фасадным работам.

Остальные 60% — это организация процесса и техники безопасности, получение разрешений, оформление документации и прочие сопутствующие «прелести».

Алексей «3КАТ»:

— Если идея целиком и полностью авторская, рассчитывать на поддержку со стороны контролирующих органов зачастую не приходится. Если эти органы сами проявляют заинтересованность, то создание очередного рисунка после согласования эскиза становится делом техники творца.



Работа Алексея «3КАТ».

— Городское пространство — оно для всех. А искусство (даже самое конвенциональное) — не всегда. Как думаете, нужно ли совещаться с горожанами перед созданием арт-проекта?

Андрей «Шепот»:

— Опять же, мы сейчас говорим о фасаде здания, о создании каких-то масштабных арт-объектов? Тогда это инициатива города: он захотел видеть работу того или иного автора в том или ином месте. Тогда наслаждайтесь работой художника, его мыслями, мастерством без похода в музей — вот творение, оно перед вами!

Конечно, нужно прислушиваться, общаться с горожанами. Но и «обрубать» творца не стоит.

Бывало, что от незнания топовым российским художникам отказывали в участии на тематическом фестивале:

«Что за самодеятельность? Нам нужны лебеди, а не ваши „стили“!»

Дмитрий Diaz:

— Я думаю, что совещаться со всеми жителями проблемно, да и прийти к полному согласию вряд ли вообще возможно. Уместнее, чтобы компетентные в сфере градостроительства люди вносили правки в работу и ее расположение.

Алексей «3КАТ»:

— Так или иначе, мы заложники того, что мы видим. Например, та же наружная реклама: ее расположение и формат определяют единицы, а созерцают потом тысячи людей, мнение которых практически не учитывается.

Картины могут создаваться художниками как по запросу общества и нести в себе ожидаемый им результат, так и быть независимой идеей, способной поражать умы многих, причем эмоции могут быть непредсказуемыми. От этого становится только интереснее, не так ли?



Работа Андрея «Шепота».

— Тема граффити больно отозвалась в медиа, когда в 2018 году коммунальщики закрасили питерского Цоя, а затем, в 2023, — с Сергеем Бодровым. Как вы думаете, может ли граффити претендовать на статус неприкосновенной достопримечательности? В каких случаях?

Андрей «Шепот»:

— Думаю, может. Многие не понимают, что второго такого талантливого художника уже не будет, если отменять и закрашивать его работы.

Я не говорю о работах широкого потребления. Речь идет о качественных авторских, идейных работах. Такие работы однозначно ценны.

Дмитрий Diaz:

— Историй с отменой не слышал в Туле никогда. Если работа реально полюбилась народу и обладает какой-то историей, то такая неприкосновенность имеет место.

Что касается меня, я не сильно беспокоюсь, что кто-то закрасит или испортит мою работу. Это не мозаика, а относительно временное искусство. Но, конечно, приятно видеть свои работы в городе!

Алексей «3КАТ»:

— Отменяют обычно несогласованные работы: их просто закрашивают и ждут появления новых. А те проекты, которые прошли все этапы согласования, радуют жителей городов годами.

В Туле наша студия занималась оформлением моста на Казанской набережной. Тема рисунка — «Отличительные черты города и области сквозь призму популярного приложения Instagram» (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).



Казанская набережная: было-стало. Работа Дмитрия Diaz, Алексея «3КАТ» и Данилы Селиванова.

— Спустя год приложение попало в список запрещенных, поэтому работу закрасили и сразу попросили нас разработать новый эскиз, отражающий историческую ценность данного места. Вот так проект прошел стадию «отмены» и преобразился в новой форме.

Искусству просто необходимо противостояние!

Если граффити появилось внезапно, то нужно быть готовым к тому, что так же внезапно оно исчезнет. Это способствует его прогрессу.

Дмитрий Diaz:

— Я не могу с уверенностью сказать, что нашу работу закрасили из-за блокировки приложения. Это могло произойти и из-за ремонтных работ на мосту, которые проводили в то же время.



Работа «Спасибо врачам» Дмитрия Diaz.

— Какие работы тульских райтеров вы могли бы отметить? Вот идете по улице, видите граффити и думаете: «А неплохо!»

Андрей «Шепот»:

— Сейчас сложно ответить на этот вопрос. Стоящие работы скрыты от глаз — в силу возраста (основная деятельность переместилась в студию) я нечасто посещаю депо, заводы, заброшенные здания.

Из того, что в центре города, — на территории «Октавы» хорошие работы.

Дмитрий Diaz:

— Мне ни одна работа не нравится полностью. Какие-то аспекты — да, но так чтобы прямо на все 100%, такого нет. Есть очень много причин, которые мешают грамотной реализации проекта. И разумеется, это куда сложнее, чем просто в альбоме рисовать. Мне нравится моя работа «Спасибо врачам!».

А что о граффити думают туляки? Пишите свое мнение в комментариях!