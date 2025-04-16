16 апреля: ледяной вызов и путешествие с полностью женским экипажем

Доброе утро! Завариваем ароматный кофе, устраиваемся поудобнее и читаем хорошие новости для прекрасного начала дня. Поехали!

Апрельская жара. Сегодня в Туле ожидается ясная погода, а температура воздуха поднимется до +21 градуса.

В Чехии произошло историческое событие, которое привлекло внимание не только местных жителей, но и любителей экстрима со всего мира. 2461 человек окунулись в ледяную воду озера Мост, установив новый рекорд и попав в Книгу рекордов Гиннесса. Это достижение стало возможным благодаря инициативе Дэвида Венкла, чешского фридайвера и сторонника криотерапии.

Ранее рекорд принадлежал Польше, где в 2015 году на съезде зимних пловцов в холодную воду вошли 1799 человек. Однако чешские моржи превзошли этот результат, продемонстрировав не только свою стойкость, но и единство в стремлении к здоровому образу жизни.

Дэвид Венкл организовал этот масштабный заплыв, чтобы подчеркнуть пользу лечения холодом и популяризировать криотерапию в Чехии. Участники акции не только наслаждались уникальным опытом, но и имели возможность узнать больше о преимуществах зимнего плавания и закаливания.

Сегодня слушаем группу Браво «Любите, девушки».

Корабль New Shepard компании Blue Origin совершил знаковый суборбитальный полёт, став первым с 1963 года, в котором на борту находился полностью женский экипаж. Среди участниц исторического путешествия оказались известная певица Кэти Перри и Лорен Санчес, невеста основателя Amazon Джеффа Безоса.

Суборбитальный полёт состоялся на высоте более 100 километров, преодолев линию Кармана — условную границу между атмосферой Земли и космосом. Экипаж провёл около четырёх минут в состоянии невесомости, наслаждаясь уникальными видами и ощущениями, которые может подарить только космическое путешествие.

По возвращении на Землю Кэти Перри не смогла скрыть своих эмоций и поцеловала землю, символизируя радость и благодарность за возможность стать частью этого исторического события. Полёт стал не только важным шагом для компании Blue Origin, но и значимым моментом в истории космонавтики.

Это событие напоминает о первом полёте Валентины Терешковой в космос в 1963 году, который открыл новые горизонты для женщин-астронавтов. Теперь, спустя более полувека, женщины продолжают прокладывать путь в космос, вдохновляя новые поколения и демонстрируя, что космические достижения не имеют гендерных границ.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным тропам и захватывающим пейзажам! В нашей фотоподборке собраны яркие моменты из походов, где природа раскрывает свои самые красивые грани.

А вы когда-нибудь ходили в поход? Нравится ли вам эта атмосфера свободы и приключений?

Отважного настроения!