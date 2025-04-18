  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. События
  4. 5 советов по созданию качественного стрит-арта - События Тулы и области - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
5 советов по созданию качественного стрит-арта

5 советов по созданию качественного стрит-арта

20 апреля в «Октаве» стрит-арт художники Дима Языков и Леша Тиманьков проведут урок по уличному искусству.

Лекция будет полезна всем, кто любит рисовать.

Ребята расскажут:

  • Как выбрать поверхность для своей работы?
  • Как воплотить задумку в жизнь?
  • Как наполнить свои картины смыслом и глубиной?
  • Как развить свой уникальный стиль?

Но главное — вам ответят на вопрос: обязательно ли вообще в творчестве придерживаться каких-либо правил?

Лекция совершенно бесплатна, но места на нее ограничены.

Регистрация по ссылке.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
20 апреля 2025, воскресенье
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Пес из будущего
20 апреля, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Пираты опасного моря: Капитан Клык
10 - 23 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Подольские курсанты
12 - 20 апреля
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Где наши деньги?
10 - 20 апреля
Иллизиум (Новомосковск)
МЕЛБЕТ. Первая лига. «Шинник» — «Арсенал»
20 апреля, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
За облаками
27 апреля, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.