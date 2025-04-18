5 советов по созданию качественного стрит-арта
20 апреля в «Октаве» стрит-арт художники Дима Языков и Леша Тиманьков проведут урок по уличному искусству.
Лекция будет полезна всем, кто любит рисовать.
Ребята расскажут:
- Как выбрать поверхность для своей работы?
- Как воплотить задумку в жизнь?
- Как наполнить свои картины смыслом и глубиной?
- Как развить свой уникальный стиль?
Но главное — вам ответят на вопрос: обязательно ли вообще в творчестве придерживаться каких-либо правил?
Лекция совершенно бесплатна, но места на нее ограничены.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
20 апреля 2025, воскресенье
18:00
20 апреля, воскресенье 00:00
10 - 23 апреля
12 - 20 апреля
10 - 20 апреля
20 апреля, воскресенье 00:00
27 апреля, воскресенье 00:00