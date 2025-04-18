5 советов по созданию качественного стрит-арта

20 апреля в «Октаве» стрит-арт художники Дима Языков и Леша Тиманьков проведут урок по уличному искусству.

Лекция будет полезна всем, кто любит рисовать.

Ребята расскажут:

Как выбрать поверхность для своей работы?

Как воплотить задумку в жизнь?

Как наполнить свои картины смыслом и глубиной?

Как развить свой уникальный стиль?

Но главное — вам ответят на вопрос: обязательно ли вообще в творчестве придерживаться каких-либо правил?

Лекция совершенно бесплатна, но места на нее ограничены.



Регистрация по ссылке.