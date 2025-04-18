Сезон несбывшихся надежд: о чем говорила «Тулица» на большой пресс-конференции с болельщиками

Тульская команда ответила на вопросы тех, кто с интересом следил за игрой весь сезон. Что из этого вышло — в материале Myslo.

«Тулица» провела традиционную встречу с болельщиками по итогам сезона. Пресс-конференция прошла в «Октаве». Пообщаться с любимыми спортсменками и руководством клуба пришли любители волейбола всех возрастов, у большинства были приготовлены вопросы на самые разные темы.

Поговорить было о чем. Этот сезон нельзя назвать удачным для «Тулицы», команда оказалась на девятом месте, а значит, не будет участвовать в матчах плей-офф.

Из-за такой повестки начало пресс-конференции было похоже на явку с повинной, но потом обстановка разрядилась.

— Николай Николаевич, как вы оцениваете сезон?

Николай Терехов, президент ВК «Тулица»:

— Сезон сложный, скрывать нечего. Я думаю, этот сезон 100% станет сезоном определенной перезагрузки. Не хотелось бы вникать в тонкости, но меняются внутренние моменты. Что касаемо экономики, четыре года клуб работает в одном финансовом пространстве, бюджет не меняется. Когда жизнь уходит вперед, многие вопросы решать становится гораздо сложнее.

Для меня это был сезон несбывшихся надежд. При этом команде я хочу сказать огромное спасибо за каждый матч. Девчонки отдавали себя на 100%, каждая игра была на нерве, но они не сдавались.

Что касается назначения главного тренера, который начинал сезон, мы понимали, что это эксперимент. Хорошие примеры перехода тренера из мужского волейбола в женский есть, но это не 100%. Поэтому в контракте у нас было оговорено: если команда не входит в восьмерку по итогам первой группы, мы рассматриваем расторжение контракта.

Причины такого результата могут быть разными. Но я считаю, что был не очень удачный подготовительный период, что не позволило команде эффективно войти в первый круг чемпионата. Это я так мягко скажу. Потому что именно на сборах формируется фундамент каждого игрока на сезон.

Сезон был нормальный, качественный, хороший, но хочется подняться выше, поэтому оценю его на четверку. Результат заставил нас многое пересмотреть и сделать выводы. Уверен, что в следующем сезоне мы станем более сильными.

— Алексей Федорович, вы присоединились к команде в середине сезона. Какие были ожидания?

Алексей Лазневой, главный тренер ВК «Тулица»:

— Мои личные ожидания были самыми большими: казалось, мы все сможем, сразу выстроим игру, покажем результат. К сожалению, они не оправдались. Мы могли сыграть гораздо лучше, и за это, в первую очередь, я спрашиваю с себя.

В команде меня приняли хорошо. Девчонки отзывчивые, хороший тренерский штаб, условия для работы замечательные. У нас есть всё для достижения цели, и честно говоря, я с нетерпением жду начала следующего сезона, чтобы добиться успеха.

— Жанна, для вас это первое капитанство. Насколько сложна оказалась эта роль?

Жанна Синкевич, капитан команды:

— Сложности были. Самым тяжелым было то, что команда не показывала то, чего мы ожидали. Мы продолжали упорно работать, несмотря на эмоциональное состояние, перебарывали себя, пытались что-то доказать.

В такой ситуации сложно найти правильные слова для команды, чтобы девчонки не переставали верить в себя.

— Как поддерживали болельщики?

Ж. С.:

— Им хочется сказать огромные слова благодарности. Легко поддерживать команду, когда она выигрывает, но мы катились в яму, не получалось ничего. Но когда у нас был домашний тур, вся арена оказалась заполнена болельщиками. Люди всё равно приходили! Это очень ценно. Спасибо, что вы у нас есть!

— «Тулица», «Спарта», «Динамо-Метар», «Локомотив» и снова «Тулица». Жанна, почему вы вернулись?

Ж. С.:

— А почему нет? «Тулица» — хороший клуб. В Туле мне всегда было комфортно, поэтому причин, чтобы отказаться, не было.

— Алексей Федорович, насколько быстро удалось влиться в коллектив уже на ходу сезона?

А. Л.:

— Новый коллектив и ответственность за людей, которые доверяют мне профессиональную карьеру, это всегда непросто. Плюс все ждут результат, и мы, поверьте, ждем его больше остальных. Адаптироваться помогли в том числе зрители. На домашних матчах зал был заполнен. Для нас это всегда было поддержкой, а для противоположной команды — сложностью. Болельщики стали седьмым игроком на площадке. С ними было проще.

Ну а девчонки помогли почувствовать себя как дома. Мы по-настоящему стали командой.

— Николай Николаевич, «Тулица» была одной из самых активных в плане медиа в Суперлиге. Насколько для вас важно, чтобы команда была на виду?

Н. Т.:

— Мы все понимаем, что жить без медиа невозможно. Причем во всех сферах. Даже те, кто находится в государственном управлении, в медиаформате открыты — общаются с людьми, открывают какую-то часть личной жизни. Сейчас важно понимание, что мы все сначала люди — любим, живем, растим детей — и потом приходим к работе.

Есть и вторая сторона вопроса. В медиапространстве мы можем повлиять на людей, показать своим примером, насколько важен спорт. За шесть лет очень много детей пришли в спортивную школу. Мы видим, сколько сегодня молодежи подходило к девчонкам, фотографировались, общались. Проводится много социальных проектов — «Волейбольный детский сад», уроки добра, открытые тренировки. То, что мы показываем эту работу, дает еще большую вовлеченность в нее.

Наша задача — сделать так, чтобы как можно больше людей приходило на трибуны, в секции, занималось спортом. Мы с ней справляемся во многом благодаря тому, что активны в медиа.

– Мы часто видим на играх мужской команды. Скажите, каике плюсы и минусы есть у нахождения мужской команды на площадке?

Ксения Лебедкина:

– Плюсов больше, чем минусов. Нам нравится смотреть за красивой игрой, но есть и издержки. Нам приходится подстраиваться друг под друга: отдавать зал, переезжать в другие, менее комфортные тренировочные помещения. Для профессиональных спортсменов это определенный дискомфорт.

Н. Т.:

– Пересекались даже кубковые игры, приходилось искать выходы из этой ситуации, но зато кто сегодня скажет, что Тула не стала столицей волейбола? Болельщики, которые любят этот вид спорта, очень рады, что можно смотреть и за мужскими, и за женскими играми.

– Что вы думаете по поводу отсутствия наших клубов на международной арене?

А. Л.:

– В данный момент у нас сумасшедше сильные игроки. Это поколение уже выросло, поэтому на качестве российского волейбола это точно не сказывается. К тому же, в первую очередь мы выступаем для зрителей.

С соревновательной точки зрения, получить доступ к международным соревнованиям хотелось бы. Надеюсь, в скором будущем, через сезон или два, мы сможем занять место, которое позволит участвовать в играх в Европе.