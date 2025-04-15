Кто может получить ежемесячную компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг

Разъясняет министерство труда и соцзащиты Тульской области.

Кто может получить: инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов.

Условия предоставления:

Инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, имеющим регистрацию по месту жительства за пределами Тульской области, компенсация назначается при условии регистрации по месту пребывания на территории Тульской области и представления справки о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту регистрации за пределами региона.

Инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, не имеющим регистрации по месту жительства в Российской Федерации, компенсация назначается при наличии регистрации по месту пребывания на территории Тульской области при представлении документа, подтверждающего гражданство Российской Федерации.

Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты можно подать в Управление социальной защиты населения Тульской области:

лично;

через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

в электронном виде по ссылке.

Размер ежемесячной компенсации: компенсация рассчитывается индивидуально, исходя из количества совместно зарегистрированных граждан, общей площади жилых помещений, тарифов, фактического объема потребленных жилищно-коммунальных услуг за месяц, предшествующий месяцу, в котором производится расчет денежной выплаты.

Фото Дмитрия Дзюбина.