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Кто может получить ежемесячную компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг

Кто может получить ежемесячную компенсацию на оплату жилья и коммунальных услуг

Разъясняет министерство труда и соцзащиты Тульской области.

Кто может получить: инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов.

Условия предоставления:

  • Инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, имеющим регистрацию по месту жительства за пределами Тульской области, компенсация назначается при условии регистрации по месту пребывания на территории Тульской области и представления справки о неполучении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту регистрации за пределами региона.
  • Инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, не имеющим регистрации по месту жительства в Российской Федерации, компенсация назначается при наличии регистрации по месту пребывания на территории Тульской области при представлении документа, подтверждающего гражданство Российской Федерации.

Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты можно подать в Управление социальной защиты населения Тульской области:

  • лично;
  • через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
  • в электронном виде по ссылке.

Размер ежемесячной компенсации: компенсация рассчитывается индивидуально, исходя из количества совместно зарегистрированных граждан, общей площади жилых помещений, тарифов, фактического объема потребленных жилищно-коммунальных услуг за месяц, предшествующий месяцу, в котором производится расчет денежной выплаты.

Фото Дмитрия Дзюбина.

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сегодня, в 19:13 +1

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