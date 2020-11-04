Подольские курсанты

Страна: Россия

Премьера: 04.11.2020

Режиссер: Вадим Шмелев

Актеры: Алексей Бардуков, Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Любовь Константинова, Артем Губин, Игорь Юдин, Гурам Баблишвили, Дмитрий Соломыкин, Роман Мадянов, Екатерина Редникова, Сергей Бондарчук-мл., Дарья Урсуляк, Даниил Спиваковский, Василий Мищенко, Глеб Бочков, Олег Отс, Алексей Тахаров

Жанр: Исторический, Драматический, Военный

Продолжительноcть: 130 минут

Возрастные ограничения: 12+

Рейтинг: 6.70

Фильм о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Курсанты Подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепления совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать фашистских захватчиков. Вчерашние мальчишки, погибая, помогают остановить многократно превышающие силы врага и на двенадцать дней становятся преградой на его пути к Москве… Картина не только о войне, картина о любви и настоящей дружбе во времена трагических испытаний. На Ильинский рубеж перед Москвой были направлены около трех с половиной тысяч курсантов двух Подольских училищ и их командиров… Большинство из них остались на рубеже навсегда.