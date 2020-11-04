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Подольские курсанты

Подольские курсанты

Страна:
Россия
 
Премьера:
04.11.2020
 
Режиссер:
Вадим Шмелев
  
Актеры:
Алексей Бардуков, Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Любовь Константинова, Артем Губин, Игорь Юдин, Гурам Баблишвили, Дмитрий Соломыкин, Роман Мадянов, Екатерина Редникова, Сергей Бондарчук-мл., Дарья Урсуляк, Даниил Спиваковский, Василий Мищенко, Глеб Бочков, Олег Отс, Алексей Тахаров
  
Жанр:
Исторический, Драматический, Военный
  
Продолжительноcть:
130 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 
Рейтинг:
6.70
 
 

Фильм о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Курсанты Подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепления совместно с регулярными частями 43-й армии сдерживать фашистских захватчиков. Вчерашние мальчишки, погибая, помогают остановить многократно превышающие силы врага и на двенадцать дней становятся преградой на его пути к Москве… Картина не только о войне, картина о любви и настоящей дружбе во времена трагических испытаний. На Ильинский рубеж перед Москвой были направлены около трех с половиной тысяч курсантов двух Подольских училищ и их командиров… Большинство из них остались на рубеже навсегда.

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