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Четвертьфиналы Оружейной лиги КВН и концерт Хора Турецкого: выходные в Туле

Четвертьфиналы Оружейной лиги КВН и концерт Хора Турецкого: выходные в Туле

А еще выставка в деловом пространстве «Союз» и урок по уличному искусству — в нашем обзоре выходных.

Четвертьфиналы Оружейной лиги КВН

Когда: 19 и 20 апреля, суббота-воскресенье, 16.00.

Где: Пр. Ленина, 125, корп. 4.

Четвертьфиналы Оружейной лиги КВН

19 и 20 апреля в актовом зале Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого пройдут четвертьфинальные игры официальной Оружейной лиги КВН.

 

Velial Squad

Когда: 18 апреля, пятница, 20.00.

Где: sQer.

Velial Squad

18 апреля в ночном клубе sQer выступят Velial Squad.

 

Продолжить игру

Когда: 18 апреля, пятница, 19.00.

Где: f19, цокольный этаж, деловое пространство «Союз», ул. Каминского, 24/24А.

Продолжить игру

18 апреля в деловом пространстве «Союз» пройдет выставка Даниила Бессонова «Продолжить игру».

 

5 советов по созданию качественного стрит-арта

Когда: 20 апреля, суббота, 18.00.

Где: Кластер «Октава».
Регистрация по ссылке.

5 советов по созданию качественного стрит-арта

20 апреля в «Октаве» стрит-арт художники Дима Языков и Леша Тиманьков проведут урок по уличному искусству.

 

Хор Турецкого

Когда: 21 апреля, понедельник, 19.00.

Где: Тульский кремль.

Хор Турецкого

21 апреля на Соборной площади Тульского Кремля состоится праздничный концерт «Песни Победы. Бессмертный музыкальный марафон».

Известные музыкальные коллективы «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого» исполнят любимые композиции.

 

а что в кино?

Батя 2. Дед

Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но тут выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски на машине Влада, семейного психолога и — по совместительству — ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути Макс вспоминает, как родители во время развода отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства.

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сегодня, в 14:19 0
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