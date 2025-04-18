Четвертьфиналы Оружейной лиги КВН и концерт Хора Турецкого: выходные в Туле

Четвертьфиналы Оружейной лиги КВН
Где: Пр. Ленина, 125, корп. 4.
19 и 20 апреля в актовом зале Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого пройдут четвертьфинальные игры официальной Оружейной лиги КВН.
Velial Squad
Где: sQer.
18 апреля в ночном клубе sQer выступят Velial Squad.
Продолжить игру
Где: f19, цокольный этаж, деловое пространство «Союз», ул. Каминского, 24/24А.
18 апреля в деловом пространстве «Союз» пройдет выставка Даниила Бессонова «Продолжить игру».
5 советов по созданию качественного стрит-арта
Где: Кластер «Октава».
Регистрация по ссылке.
20 апреля в «Октаве» стрит-арт художники Дима Языков и Леша Тиманьков проведут урок по уличному искусству.
Хор Турецкого
Где: Тульский кремль.
21 апреля на Соборной площади Тульского Кремля состоится праздничный концерт «Песни Победы. Бессмертный музыкальный марафон».
Известные музыкальные коллективы «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого» исполнят любимые композиции.