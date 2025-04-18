Четвертьфиналы Оружейной лиги КВН и концерт Хора Турецкого: выходные в Туле

А еще выставка в деловом пространстве «Союз» и урок по уличному искусству — в нашем обзоре выходных.

Когда: 19 и 20 апреля, суббота-воскресенье, 16.00. Где: Пр. Ленина, 125, корп. 4.



19 и 20 апреля в актовом зале Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого пройдут четвертьфинальные игры официальной Оружейной лиги КВН.

Velial Squad Когда: 18 апреля, пятница, 20.00. Где: sQer.



18 апреля в ночном клубе sQer выступят Velial Squad. Продолжить игру Когда: 18 апреля, пятница, 19.00. Где: f19, цокольный этаж, деловое пространство «Союз», ул. Каминского, 24/24А.



18 апреля в деловом пространстве «Союз» пройдет выставка Даниила Бессонова «Продолжить игру». 5 советов по созданию качественного стрит-арта Когда: 20 апреля, суббота, 18.00. Где: Кластер «Октава».

Регистрация по ссылке.



20 апреля в «Октаве» стрит-арт художники Дима Языков и Леша Тиманьков проведут урок по уличному искусству. Хор Турецкого Когда: 21 апреля, понедельник, 19.00. Где: Тульский кремль.



21 апреля на Соборной площади Тульского Кремля состоится праздничный концерт «Песни Победы. Бессмертный музыкальный марафон».



Известные музыкальные коллективы «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого» исполнят любимые композиции.

а что в кино? Батя 2. Дед

Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но тут выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски на машине Влада, семейного психолога и — по совместительству — ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути Макс вспоминает, как родители во время развода отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства.