афиша
афиша
Регистрация
Измаил 2017

Измаил 2017

В пейнтбольном клубе «Тульский легион» пройдет шестая ежегодная сценарная игра в пейнтбол «Измаил -2017».

Вы можете участвовать со своим оборудованием или взять его в аренду.

500 Р — стоимость проката формы и всего необходимого пейнтбольного оборудования, 200 патронов, отдельные столики в обогреваемом зале коллективам от 10 участников, мангалы, музыкальное сопровождение.

Пейнтбольные шары докупаются по 1 рублю за шар.

Спортсменам, наемникам, постоянным участникам мероприятий клуба «Тульский Легион», группам школьников и студентов индивидуальные скидки до 50% на все кроме шаров.

Обязательна предварительная запись по телефонам: 8−920−277−43−88 или 71−72−03.

Где и когда?
Тульский Легион, пейнтбольный клуб
Тульский Легион, пейнтбольный клуб
Тула, д. Варваровка, 1-а
26 февраля 2017, воскресенье
11:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика