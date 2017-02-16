Измаил 2017
В пейнтбольном клубе «Тульский легион» пройдет шестая ежегодная сценарная игра в пейнтбол «Измаил -2017».
Вы можете участвовать со своим оборудованием или взять его в аренду.
500 Р — стоимость проката формы и всего необходимого пейнтбольного оборудования, 200 патронов, отдельные столики в обогреваемом зале коллективам от 10 участников, мангалы, музыкальное сопровождение.
Пейнтбольные шары докупаются по 1 рублю за шар.
Спортсменам, наемникам, постоянным участникам мероприятий клуба «Тульский Легион», группам школьников и студентов индивидуальные скидки до 50% на все кроме шаров.
Обязательна предварительная запись по телефонам: 8−920−277−43−88 или 71−72−03.
Где и когда?
Тула, д. Варваровка, 1-а
Тел.: 8 (920) 277-43-88
26 февраля 2017, воскресенье
11:00