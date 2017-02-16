В пейнтбольном клубе «Тульский легион» пройдет шестая ежегодная сценарная игра в пейнтбол «Измаил -2017».

Вы можете участвовать со своим оборудованием или взять его в аренду.

500 Р — стоимость проката формы и всего необходимого пейнтбольного оборудования, 200 патронов, отдельные столики в обогреваемом зале коллективам от 10 участников, мангалы, музыкальное сопровождение.

Пейнтбольные шары докупаются по 1 рублю за шар.

Спортсменам, наемникам, постоянным участникам мероприятий клуба «Тульский Легион», группам школьников и студентов индивидуальные скидки до 50% на все кроме шаров.

Обязательна предварительная запись по телефонам: 8−920−277−43−88 или 71−72−03.