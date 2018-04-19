С первых же мгновений зритель погружается в стихию традиционной андалузской культуры. Бархатистые голоса испанского пения, национальные гитарные партии, сочетающиеся с экспериментами в стилях фламенко jazz и фламенко fusion, невероятные ритмы кахона и, конечно же, зажигательные, страстные, а порой полные лирики и драматизма, танцы. В РИТМЕ ФЛАМЕНКО – это яркое, эмоциональное и по-настоящему увлекательное шоу!

Для вас будут танцевать:



Адриан Санчен - один из лучших мировых исполнителей фламенко. Adrian Sanchez Gonsalez (Гранада)

Юлия Плахотина – президент Российской федерации фламенко, представитель комитета по фламенко в IDO (International Dance Organization)

Стоимость: 600-1300 р.