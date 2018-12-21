25 декабря музей «Тульские древности» приглашает на праздник

Зимнего Солнцеворота. Гости узнают о приметах этого дня и создадут своё маленькое солнышко.

Солнцеворот — древнерусское название Солнцестояния — праздника

рождения Солнца. Это астрономическое явление, которое показывает

поворот Солнца на убыль (летом) или прибыль (зимой). При этом мы

наблюдаем самые длинные или самые короткие ночи и дни в году, а природа готовится к зиме или к лету.

В день древнего славянского праздника Зимнего Солнцестояния мы

предлагаем встретиться в Музее «Тульские древности». Вы узнаете, почему

в эти дни солнышко «стоит», для чего наши предки делали особую куклу, и

как она называлась, разучите народную зимнюю игру и смастерите

солнечный сувенир.

Это будет маленькое солнышко в технике ткачества по кругу из ярких ниток.

Изображение солнца — один из древнейших мотивов в народном

творчестве. Солнце вышивали, вырезали на деревянных изделиях, а мы

сделаем маленькое панно-солнышко, которое будет радовать яркими

цветами, станет украшением интерьера или даже элементом костюма.

Запись на встречу проводится по телефону: +7 (4872) 36-16-63 .

Вход свободный.