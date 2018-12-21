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Праздник Зимнего Солнцеворота

Праздник Зимнего Солнцеворота

25 декабря музей «Тульские древности» приглашает на праздник
Зимнего Солнцеворота. Гости узнают о приметах этого дня и создадут своё маленькое солнышко.

Солнцеворот — древнерусское название Солнцестояния — праздника
рождения Солнца. Это астрономическое явление, которое показывает
поворот Солнца на убыль (летом) или прибыль (зимой). При этом мы
наблюдаем самые длинные или самые короткие ночи и дни в году, а природа готовится к зиме или к лету.

В день древнего славянского праздника Зимнего Солнцестояния мы
предлагаем встретиться в Музее «Тульские древности». Вы узнаете, почему
в эти дни солнышко «стоит», для чего наши предки делали особую куклу, и
как она называлась, разучите народную зимнюю игру и смастерите
солнечный сувенир.

Это будет маленькое солнышко в технике ткачества по кругу из ярких ниток.
Изображение солнца — один из древнейших мотивов в народном
творчестве. Солнце вышивали, вырезали на деревянных изделиях, а мы
сделаем маленькое панно-солнышко, которое будет радовать яркими
цветами, станет украшением интерьера или даже элементом костюма.

Запись на встречу проводится по телефону: +7 (4872) 36-16-63.

Вход свободный.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
25 декабря 2018, вторник
14:00
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