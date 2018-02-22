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Парковый праздник День Защитника Отечества

Парковый праздник День Защитника Отечества

На территории Фонтанной площади и в детском городке запланирована праздничная программа. На площади посетителей ждет праздничная концертная программа выставка пожарной техники и ярмарка тульских мастеров. Для гостей праздника будет развернута полевая кухня.

В детском городке предусмотрена развлекательная программа для детей: шоу  «Босс-молокосос», караоке и мастер-класс по созданию рамки для фото «Вертолет»

Вход свободный

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
23 февраля 2018, пятница
11:00
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