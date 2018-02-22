Парковый праздник День Защитника Отечества
На территории Фонтанной площади и в детском городке запланирована праздничная программа. На площади посетителей ждет праздничная концертная программа выставка пожарной техники и ярмарка тульских мастеров. Для гостей праздника будет развернута полевая кухня.
В детском городке предусмотрена развлекательная программа для детей: шоу «Босс-молокосос», караоке и мастер-класс по созданию рамки для фото «Вертолет»
Вход свободный
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
23 февраля 2018, пятница
11:00