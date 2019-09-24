Мастер-класс по кукле-закрутке
29 сентября 2019 года Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает на мастер-класс по кукле-закрутке «Вера, Надежда, Любовь». Он пройдёт в музее П.Н. Крылова.
Ежегодно 30 сентября православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Взрослые и дети услышат историю о трёх сестрах и их матери, причисленных к лику святых, а затем изготовят оригинальную композицию из трёх куколок. Такая вещь будет напоминать о трёх очень важных составляющих в жизни каждого человека - вере, надежде и любви.
Начало мастер-класса в 14:00
Возратсная категория: 6+
Стоимость участия: 100 руб.
Где и когда?
Тула, улица Кутузова, 10
29 сентября 2019, воскресенье
14:00
12 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
17 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
12 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
20 октября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
29 - 30 сентября
₽ Билеты: 100-300 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽