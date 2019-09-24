афиша
афиша
Регистрация
Мастер-класс по кукле-закрутке

Мастер-класс по кукле-закрутке

29 сентября 2019 года Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает на мастер-класс по кукле-закрутке «Вера, Надежда, Любовь». Он пройдёт в музее П.Н. Крылова.

Ежегодно 30 сентября православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Взрослые и дети услышат историю о трёх сестрах и их матери, причисленных к лику святых, а затем изготовят оригинальную композицию из трёх куколок. Такая вещь будет напоминать о трёх очень важных составляющих в жизни каждого человека - вере, надежде и любви.

 

Начало мастер-класса в 14:00

Возратсная категория: 6+

Стоимость участия: 100 руб.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
29 сентября 2019, воскресенье
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Николай Дроздов
Купить билет
12 октября, суббота 20:00
Harat's Pub
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Слот
Купить билет
17 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Animal ДжаZ
Купить билет
12 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
LIZER
Купить билет
20 октября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
Купить билет
29 - 30 сентября
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
Крематорий-2019
Купить билет
22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.