29 сентября 2019 года Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает на мастер-класс по кукле-закрутке «Вера, Надежда, Любовь». Он пройдёт в музее П.Н. Крылова.

Ежегодно 30 сентября православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Взрослые и дети услышат историю о трёх сестрах и их матери, причисленных к лику святых, а затем изготовят оригинальную композицию из трёх куколок. Такая вещь будет напоминать о трёх очень важных составляющих в жизни каждого человека - вере, надежде и любви.

Начало мастер-класса в 14:00

Возратсная категория: 6+

Стоимость участия: 100 руб.