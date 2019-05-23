Комикс-тур

23 мая в Тулу высадится десант из главных звезд российской комикс-индустрии. Встреча состоится в рамках тура петербургского издательства альтернативных комиксов «КомФедерация».

БЕРЛИАК. Аргентинский авангардный мангака, работающий в стиле Тедзуки 60-х годов, чему яркими примерами служат книги «Сэдбой» и «Торчки из азиатского супермаркета», изданные в России.



ДЕНИС ОПТИМИССТЕР. Видеоблогер, уже зарекомендовавший себя автор таких успешных комиксов как воодушевляющий «Не герой», жуткие «Байки с Рылеева» и зловещая «Шапочка», которая вышла на прошлой неделе в полном издании.



ДАНИИЛ ВЕТЛУЖСКИХ. Автор комиксов «Псы. Galaxy Gang», «Моби Би», цикла про супермаркет «Шестёрочка» в антологии «Мутаген». Тот самый парень, который генерирует пикчи для паблика CRUNCH!



СТЕПАН ШМЫТИНСКИЙ. Главный редактор «КомФедерации», который успел объездить уйму комикс-фестивалей по всему миру и теперь может склонить к прочтению «Тюремной ямы» даже дембелей в плацкарте.



МИХАИЛ БОГДАНОВ. Директор издательства «Комильфо», владелец магазина «Двадцать восьмой», организатор фестиваля комиксов и ностальгии «БигФест», короче, один из Донов Корлеоне современной российской комикс-индустрии.



На встрече можно в непринуждённой обстановке подписать книги у их авторов, обсудить с ними комиксы, задать все интересующие вас вопросы, а Степан и Михаил с удовольствием поделятся секретами выпуска комиксов в России.

Вход свободный.