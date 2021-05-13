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Гончарная мастерская с Еленой Палевской на «Октаве»

Гончарная мастерская с Еленой Палевской на «Октаве»

15 мая в индустриальном кластере «Октава» стартует гончарная мастерская вместе с Еленой Палевской. Сложно представить, что телевидению чуть больше 100 лет, а интернету нет и 40. Чем же раньше развлекали себя дети и взрослые? 

Библиотека проекта «Книги на Октаве» предлагает немного выпасть из современной цифровой реальности и с пользой провести время без гаджетов.
 
На первом занятии научимся делать декорированную вазочку для цветов, а параллельно лектор прочтет мини-лекцию о художественных промыслах Тулы. Все готовые изделия можно (и нужно!) забрать с собой. 
 
Стоимость: 800 руб. Регистрация по ссылке.
 
 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
15 мая 2021, суббота
12:00
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