Гончарная мастерская с Еленой Палевской на «Октаве»

15 мая в индустриальном кластере «Октава» стартует гончарная мастерская вместе с Еленой Палевской. Сложно представить, что телевидению чуть больше 100 лет, а интернету нет и 40. Чем же раньше развлекали себя дети и взрослые?

Библиотека проекта «Книги на Октаве» предлагает немного выпасть из современной цифровой реальности и с пользой провести время без гаджетов.

На первом занятии научимся делать декорированную вазочку для цветов, а параллельно лектор прочтет мини-лекцию о художественных промыслах Тулы. Все готовые изделия можно (и нужно!) забрать с собой.