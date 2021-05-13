Гончарная мастерская с Еленой Палевской на «Октаве»
15 мая в индустриальном кластере «Октава» стартует гончарная мастерская вместе с Еленой Палевской. Сложно представить, что телевидению чуть больше 100 лет, а интернету нет и 40. Чем же раньше развлекали себя дети и взрослые?
Библиотека проекта «Книги на Октаве» предлагает немного выпасть из современной цифровой реальности и с пользой провести время без гаджетов.
На первом занятии научимся делать декорированную вазочку для цветов, а параллельно лектор прочтет мини-лекцию о художественных промыслах Тулы. Все готовые изделия можно (и нужно!) забрать с собой.
Стоимость: 800 руб. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
15 мая 2021, суббота
12:00
29 мая, суббота 11:00
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
29 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 700-1200 ₽
5 июня, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 350 ₽
21 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽