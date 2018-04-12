День открытых дверей в центре «Эрудит»

В течение дня вы сможете:

познакомиться с работающими у нас специалистами и задать интересующие вопросы логопеду, психологу, педагогу;

поучаствовать в открытых занятиях групп (по предварительной записи)раннего развития, подготовки к школе, танцевальной студии, театральной студии, правополушарного рисования, в стране творчества, научись учиться, английский язык (методика Мещеряковой)

пройти экспресс-диагностику уровня актуального развития ребенка (у логопеда и психолога);

присоединиться к открытой встрече родительского клуба и понять, насколько подходит вам такой формат работы;

записаться в наши летние группы (игровая среда, подготовка к школе, скорочтение)

Будем рады видеть вас в нашем уютном центре. Приходите знакомиться! Ждем вас всей семьей