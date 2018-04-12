афиша
афиша
Регистрация
День открытых дверей в центре «Эрудит»

День открытых дверей в центре «Эрудит»

В течение дня вы сможете:

  •  познакомиться с работающими у нас специалистами и задать интересующие вопросы логопеду, психологу, педагогу;
  • поучаствовать в открытых занятиях групп (по предварительной записи)раннего развития, подготовки к школе, танцевальной студии, театральной студии, правополушарного рисования, в стране творчества, научись учиться, английский язык (методика Мещеряковой)
  • пройти экспресс-диагностику уровня актуального развития ребенка (у логопеда и психолога);
  • присоединиться к открытой встрече родительского клуба и понять, насколько подходит вам такой формат работы;
  • записаться в наши летние группы (игровая среда, подготовка к школе, скорочтение)

Будем рады видеть вас в нашем уютном центре. Приходите знакомиться! Ждем вас всей семьей

 

Где и когда?
Эрудит, детский центр
Тула, проспект Ленина, 124
15 апреля 2018, воскресенье
10:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.