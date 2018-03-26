Лекция - семинар профессионального психолога и астролога Анжелы Харитоновой на тему «Возможности Астрологии и Астропсихологии в современной жизни». Тульский астролог и психолог, которая уже 15 лет помогает тулякам разобраться в любых, даже самых сложных ситуациях.



На лекции вы узнаете:



• Чем отличается профессиональная астрология и «развлекательная»

• Как астрология помогает разобраться в себе и других

• Как астрология помогает в сфере любви, семьи и отношений

• Чем астрология посодействует вам в бизнесе, карьере, финансах

• Как астрология определяет ваши таланты, способности, предназначение, призвание

• Для чего нужно знать некоторые моменты будущего, как можно правильно прожить благоприятные и неблагоприятные моменты. Можно ли изменить судьбу. Как?

• Как сгладить «минусы» прогноза и грамотно использовать «плюсы»



Подарок каждому участнику семинара: определение предназначения, либо сценария любви и отношений на выбор!



Запись на семинар производится заранее по тел. 89534241736.

Стоимость: 300Р.