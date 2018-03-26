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Возможности Астрологии и Астропсихологии в современной жизни

Возможности Астрологии и Астропсихологии в современной жизни

Лекция - семинар профессионального психолога и астролога Анжелы Харитоновой на тему «Возможности Астрологии и Астропсихологии в современной жизни». Тульский астролог и психолог, которая уже 15 лет помогает тулякам разобраться в любых, даже самых сложных ситуациях.

На лекции вы узнаете:

• Чем отличается профессиональная астрология и «развлекательная»
• Как астрология помогает разобраться в себе и других
• Как астрология помогает в сфере любви, семьи и отношений
• Чем астрология посодействует вам в бизнесе, карьере, финансах
• Как астрология определяет ваши таланты, способности, предназначение, призвание
• Для чего нужно знать некоторые моменты будущего, как можно правильно прожить благоприятные и неблагоприятные моменты. Можно ли изменить судьбу. Как?
• Как сгладить «минусы» прогноза и грамотно использовать «плюсы»


Подарок каждому участнику семинара: определение предназначения, либо сценария любви и отношений на выбор!


Запись на семинар производится заранее по тел. 89534241736.

Стоимость: 300Р.

Где и когда?
Личные тренинги
Тула, Ф. Энгельса, д. 143
11 апреля 2018, среда
19:00
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