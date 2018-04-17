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Тула пряничная

Тула пряничная

Как известно, в Тулу со своим самоваром не ездят. Да и свои пряники к чаю везти не нужно. Ведь тульский пряник, как и самовар – гордость нашего города!
История тульского пряничного дела насчитывает не менее трёх столетий. Владельцы пряничных лавок трепетно хранили собственные секреты изготовления лакомства, а рецепты уникальной выпечки передавали только по наследству.

На лекции в музее вам расскажут о том, где и когда появились первые пряники, историю тульских печатных пряников, а также о знаменитых династиях тульских мастеров. Кроме того, посетители увидят старинные пряничные доски из фондов музея и познакомятся с историей их изготовления.

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульские самовары, музей
Тула, улица Менделеевская, 8
20 апреля 2018, пятница
18:00
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