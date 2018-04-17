Тула пряничная

Как известно, в Тулу со своим самоваром не ездят. Да и свои пряники к чаю везти не нужно. Ведь тульский пряник, как и самовар – гордость нашего города!

История тульского пряничного дела насчитывает не менее трёх столетий. Владельцы пряничных лавок трепетно хранили собственные секреты изготовления лакомства, а рецепты уникальной выпечки передавали только по наследству.



На лекции в музее вам расскажут о том, где и когда появились первые пряники, историю тульских печатных пряников, а также о знаменитых династиях тульских мастеров. Кроме того, посетители увидят старинные пряничные доски из фондов музея и познакомятся с историей их изготовления.



Стоимость: 100 р.