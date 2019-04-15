Семинар-практикум по достижению финансового благополучия

В клубе практической психологии «Идея» пройдет семинар-практикум для тех, кто хочет открыть для себя новый уровень жизни, энергетический и финансовый и значительно расширить свои возможности! Семинар проводит Анжела Харитонова, практический психолог, тренер, автор книг по личностному развитию и коррекции судьбы.

После прохождения семинара и выполнения всех практик и заданий, ваши возможности и ваши доходы увеличатся на 25% в течение первых 2−3 месяцев, на 50% за полгода, и далее будет все зависеть от правильности и регулярности выполнения освоенных на семинаре практик!

Exclusive

Всем участникам семинара провожу бесплатную астрологическую консультацию — определяю сферу профессиональной реализации и особенности карьерного, личностного и финансового роста!

На семинаре вы освоите:

Принципы жизни, мышления и жизненная философия финансово благополучного человека. Практики, четко показывающие ваш финансовый потолок сейчас, ваши правильные и неправильные убеждения и подсознательные установки. Техники корректировки установок, практика. Главный жизненный баланс. Проверка и приведение его в гармоничное состояние. Тренировка умения брать и отдавать, отпускать и привлекать — техники, медитации. Самооценка достойности благополучия, повышение. Стирание установок бедности. Проверка умения принимать и распоряжаться финансовыми благами. Практика расширения сознания. Путеводитель в новую жизнь. Планирование и шаги по обретению желаемого благополучия.

Необходимые для тренинга материалы предоставляются.

Стоимость: 700 р.,действует предварительная запись 8(953) 424-17-36.