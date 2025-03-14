«Жалоб нет», или Психиатрия как искусство — про необычную выставку в Доме Крафта

Фото Алексея Пирязева.

В Туле в Доме Крафта открылась интерактивная экспозиция об истории Петелинской психиатрической больницы. Она стала результатом большого исследовательского проекта художника Артёма Филатова и врача-психиатра Ивана Ильина.

Выкрашенные до середины в розовый цвет, а сверху белые больничные стены, между которыми пролегает железная дорога. На ней — вагонетка. Можно поехать направо или налево…

Собирать предметы вокруг, изучать их запах, цвет, фактуру и создавать свою неповторимую фигуру, нанизывая предметы на вагонетку. Будто детская игра — «собери пирамидку», только в этом случае любой порядок нанизывания будет правильным. А в конце осмотра — увидеть тень на стене от созданной фигуры.

Посетители выставки будто герои притчи о пещере, аллегории, которую использовал Платон для пояснения своего учения об идеях. В его понимании пещера являлась олицетворением чувственного мира человека.

— Представьте людей, живущих в пещере, — рассказывает автор выставки, нижегородский художник Артём Филатов. — Они видят лишь смутные тени предметов и существ, находящихся за ее пределами. На этом основании они составляют представление об окружающем мире.

Но это всего лишь иллюзия. В притче Платон обращает внимание на то, что познание и понимание сущности вещей не даётся само собой, а требует труда и усилий.

То же можно сказать и о психиатрии. У многих людей о ее сути и о людях, страдающих психическими расстройствами, есть лишь приблизительные представления. Тема во многом или табуирована, или излишне романтизирована. В первом случае для общества люди с психическими заболеваниями зачастую непонятны. Они представляются некой маргинальной группой, от нее открещиваются и стремятся отдалиться.

Романтизация психических расстройств происходит в контексте творческих профессий: художникам, поэтам, фотографам позволительно быть сумасшедшими.

При этом никто не задумывается о страданиях, которые вызывает болезнь у человека и его близких.

То есть в обоих случаях к болезни общество не относится как к объективной реальности. Задача выставки — развеять неверные представления и познакомить с историей развития психиатрии в Тульской области.

Масштабная инсталляция «Жалоб нет» была спроектирована специально для пространства Дома Крафта. Работая над ней, художник Артем Филатов в течение года приезжал в Тулу, знакомился с деятельностью больницы и проводил интервью с врачами. В итоге один из них — психиатр Иван Ильин— стал соавтором выставки.

— Психиатрическая больница под Тулой возникла в 1880-х по инициативе доктора Николая Каменева как психиатрическая колония. И со временем превратилась в лечебное заведение с самыми передовыми методами терапии и уникальной внутренней организацией.

В рамках изучения больницы я общался с врачами, брал у них интервью. Одна из знаковых встреч у меня была с психиатром Иваном Ильиным. Он не только погружен в контекст психиатрии, но и знает историю больницы, участвовал в написании книги, посвященной столетию медучреждения. Кроме этого, он отлично разбирается в современном искусстве. Именно поэтому выставка — это результат нашей совместной работы.

Иван с помощью интересных фраз, находок, подходов рассказывал о своей психиатрической практике. Часть этих рассказов и воплотилась в образы, которые можно увидеть на выставке.

Например, он очень классно описывал то, как пациент проходит различные инстанции, — тот опыт «упал» в основу визуализации выставки.

Когда человек попадает на выставку, ему предлагается выбор: пойти направо или налево. Однако куда бы человек ни пошел, он все равно вернется в то же самое место.

Предметы, с которыми человек сталкивается на выставке, все сделаны из разных материалов. Одни — холодные, блестящие, металлические; другие — шероховатые, пластмассовые; третьи — теплые, деревянные…

— Один из предметов сделан из карельской березы. Карельская береза генетически больна в сравнении с остальными видами этого дерева. Из-за мутации она ветвится и стелется, как тундровая береза. Однако именно эта мутация позволяет создать из нее потрясающе красивые предметы мебели и интерьера.

Образ карельской березы схож с психическими болезнями. Многие причинно-следственные связи развития психических заболеваний не находятся только на территории личного влияния. Они очень сильно детерминированы: важно, как протекала беременность и роды, какой получил генетический набор и многое другое. Неправильно относиться к болезни только как ошибке или заслуге больного.

Еще один важный компонент выставки — брошюра об основах психического здоровья, составленная Иваном Ильиным специально для выставки. Ее посетители могут забрать с собой.

— Название экспозиции «Жалоб нет» — это тоже не просто так. Дело в том, что когда собирается анамнез, у любого пациента спрашивают: «На что жалуетесь?» Например, если болит живот, пациент скажет, что «вот тут болит и при таких условиях», то есть конкретизирует свою жалобу. Но у людей, попавших в психиатрическую больницу, как правило, жалоб нет. То есть это как бы белая, пустынная, непонятная территория, с которой врачу предстоит работать. В этом случае жалоб нет, но болезнь есть.

Выставка «Жалоб нет» (16+) в Доме Крафта (проспект Ленина, 25) продлится до 8 июня 2025 года.

Об авторах

Артём Филатов (род. 1991, Нижний Новгород) — художник, основатель студии «Тихая». Автор объектов, инсталляций и кураторских проектов, построенных на взаимодействии с нижегородской историей и культурным ландшафтом, среди которых — фестиваль уличного искусства «Новый Город: Древний» (2014–2016) и выставка «Обратно домой» (2017) в здании бывшего Музея нижегородской интеллигенции. Совместно с Алексеем Корси — автор долгосрочного проекта «Сад им.» в нижегородском крематории (2019). Лауреат государственной премии в области современного искусства «Инновация» в номинации «Региональный проект» (2018) и «Новая генерация» (2020), грантовой программы Музея современного искусства «Гараж» для художников, работающих в сфере актуального искусства (2016), премии банка Credit Suisse и ярмарки Cosmoscow для молодых художников (2017). Художник года по версии ярмарки Cosmoscow (2023). Соавтор книги «Краткая история нижегородского уличного искусства» (2019) вместе с куратором Алисой Савицкой. Живет и работает в Нижнем Новгороде. Летом 2024 года в специальном интервью для ТИАМа Артём рассказал, почему, на его взгляд, задача художника — привнести в мир разочарование, какие три центральные темы существуют в искусстве, почему его стоит понимать как системную деятельность.

Иван Ильин (род. 1982, Тула) — врач-психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психиатрии, общей и медицинской психологии Медицинского института Тульского государственного университета. Окончил Рязанский медицинский университет имени академика И. П. Павлова в 2007 году. С 2008 года работает в Тульской областной клинической психиатрической больнице № 1 имени Н. П. Каменева. Автор ряда научных статей по психиатрии и учебных пособий для студентов-медиков.

