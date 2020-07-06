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Онлайн-лекция «Как писать и что читать о современном искусстве?»

Онлайн-лекция «Как писать и что читать о современном искусстве?»

10 июля на «Октаве» искусствовед и главный редактор журнала  ММОМА «Диалог искусств» Александра Рудык прочитает онлайн-лекцию «Что читать и как писать о современном искусстве». На лекции Александра расскажет о том, какие бывают культурные сми и как современное стремление к «горизонтальным структурам» отразилось на них. Что читать по интересам, а из каких медиа-ресурсов можно сложить достаточно полную картину мира искусства.  А также даст несколько практичных советов начинающим авторам.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
10 июля 2020, пятница
19:00
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Касса
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Кошки в городе
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31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
10 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Кирпичи
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17 сентября, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Фестиваль СЕКТОР ГАЗА «Памяти Юрия Хоя»
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24 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
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