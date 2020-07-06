Онлайн-лекция «Как писать и что читать о современном искусстве?»

10 июля на «Октаве» искусствовед и главный редактор журнала ММОМА «Диалог искусств» Александра Рудык прочитает онлайн-лекцию «Что читать и как писать о современном искусстве». На лекции Александра расскажет о том, какие бывают культурные сми и как современное стремление к «горизонтальным структурам» отразилось на них. Что читать по интересам, а из каких медиа-ресурсов можно сложить достаточно полную картину мира искусства. А также даст несколько практичных советов начинающим авторам.

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