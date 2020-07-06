Онлайн-лекция «Как писать и что читать о современном искусстве?»
10 июля на «Октаве» искусствовед и главный редактор журнала ММОМА «Диалог искусств» Александра Рудык прочитает онлайн-лекцию «Что читать и как писать о современном искусстве». На лекции Александра расскажет о том, какие бывают культурные сми и как современное стремление к «горизонтальным структурам» отразилось на них. Что читать по интересам, а из каких медиа-ресурсов можно сложить достаточно полную картину мира искусства. А также даст несколько практичных советов начинающим авторам.
Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
10 июля 2020, пятница
19:00
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
20 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 600 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
17 сентября, четверг 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
24 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽