6 августа гости «Октавы» узнают много нового о научно-технических открытиях XXI века на лекции «Научно-технические прорывы XXI века».

За последние двадцать лет человечество сделало много

серьезных научно-технических открытий, которые перевернули нашу жизнь с ног на голову, — использование 3D-сканирования в палеонтологии, первый марсоход и составление карты человеческого генома, управляемые пули и различные гаджеты и многое другое.

О том, что мы изобрели и внедрили в жизнь за последние годы и какие великие открытия состоятся в ближайшее время, расскажет русский писатель-фантаст и работник «Лаборатории Касперского» Тима Скоренко.



Начало лекции в 19.00. Вход по предварительной регистрации. Ее можно пройти по ссылке.