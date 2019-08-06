Научно-технические прорывы XXI века
6 августа гости «Октавы» узнают много нового о научно-технических открытиях XXI века на лекции «Научно-технические прорывы XXI века».
За последние двадцать лет человечество сделало много
серьезных научно-технических открытий, которые перевернули нашу жизнь с ног на голову, — использование 3D-сканирования в палеонтологии, первый марсоход и составление карты человеческого генома, управляемые пули и различные гаджеты и многое другое.
О том, что мы изобрели и внедрили в жизнь за последние годы и какие великие открытия состоятся в ближайшее время, расскажет русский писатель-фантаст и работник «Лаборатории Касперского» Тима Скоренко.
Начало лекции в 19.00. Вход по предварительной регистрации. Ее можно пройти по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
6 августа 2019, вторник
19:00
7 августа 2019, среда
19:00
8 августа 2019, четверг
19:00
9 августа 2019, пятница
19:00