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Мастер-класс «Свечи из вощины»

Мастер-класс «Свечи из вощины»

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом приглашает на новый мастер-класс. На встрече каждый участник сделает свечу из воска. Оригинальные, экологически чистые, с натуральным ароматом меда — эти свечи наполнят уютом каждый дом или станут теплым подарком для дорогого человека.

Стоимость: до 7 лет — бесплатно в сопровождении взрослого с оплаченным билетом, дети до 16 лет — 100 рублей, взрослые — 150 рублей. Предварительная запись в Музейном комплексе «Куликово поле» по телефонам: +7 48743 4 36 01, +7 906 534 35 73 или по e-mail: visitkp@kulpole.ru .

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
6 июля 2019, суббота
12:00
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