Мастер-класс: Пасхальная кукла
Пасха и следующая за ней Светлая седмица всегда были значимыми событиями для туляков. Сохранились сведения о множестве традиций, бытовавших в нашей губернии, приуроченных к этому периоду. Одна из них — украшение дома особыми пасхальными куклами.
Участникам мастер-класса будет предложено выполнить такую куколку в миниатюре и принести в свой дом частичку народного праздника.
Мастер-класс проводится по предварительной записи по тел. 30-79-75
Стоимость: 150Р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 68
4 апреля 2018, среда
10:00
5 апреля 2018, четверг
10:00