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Мастер-класс: Пасхальная кукла

Мастер-класс: Пасхальная кукла

Пасха и следующая за ней Светлая седмица всегда были значимыми событиями для туляков. Сохранились сведения о множестве традиций, бытовавших в нашей губернии, приуроченных к этому периоду. Одна из них — украшение дома особыми пасхальными куклами.

Участникам мастер-класса будет предложено выполнить такую куколку в миниатюре и принести в свой дом частичку народного праздника.
 

Мастер-класс проводится по предварительной записи по тел. 30-79-75
 

Стоимость: 150Р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
4 апреля 2018, среда
10:00
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5 апреля 2018, четверг
10:00
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