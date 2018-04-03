Мастер-класс: Пасхальная кукла

Пасха и следующая за ней Светлая седмица всегда были значимыми событиями для туляков. Сохранились сведения о множестве традиций, бытовавших в нашей губернии, приуроченных к этому периоду. Одна из них — украшение дома особыми пасхальными куклами.

Участникам мастер-класса будет предложено выполнить такую куколку в миниатюре и принести в свой дом частичку народного праздника.



Мастер-класс проводится по предварительной записи по тел. 30-79-75



Стоимость: 150Р.