Маркетинг и музыка

В кафе WELL WELL WELL на территории Likerka Loft пройдет открытая дискуссия о музыке. Известные диджеи города расскажут о тенденциях: какая музыка продаётся, чем отличается диджей от электронного музыканта, где все клубы Тулы и почему это перестало быть актуальным?

Спикеры: Дмитрий Шевяков (Dj Dеш), Сергей Наумов (Red V), Яков Морозов (Rezone), Макс Зайцев (MAZA).



Вход свободный. Бронь столов по телефону: 711−788