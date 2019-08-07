афиша
афиша
Регистрация
Маркетинг и музыка

Маркетинг и музыка

В кафе WELL WELL WELL на территории Likerka Loft пройдет открытая дискуссия о музыке. Известные диджеи города расскажут о тенденциях: какая музыка продаётся, чем отличается диджей от электронного музыканта, где все клубы Тулы и почему это перестало быть актуальным?

Спикеры: Дмитрий Шевяков (Dj Dеш), Сергей Наумов (Red V), Яков Морозов (Rezone), Макс Зайцев (MAZA).

Вход свободный. Бронь столов по телефону: 711−788

Где и когда?
Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
8 августа 2019, четверг
19:00
 В календарь
 В календарь
9 августа 2019, пятница
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.