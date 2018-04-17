История мирового искусства: Лукас Кранах

Лекция из цикла «История мирового искусства» посвящена жизни и творчеству немецкого живописца и графика эпохи Ренессанса Лукаса Кранаха Старшего. В произведениях художника соединились черты готического стиля и новые веяния Возрождения.

Будучи сторонником Реформации, Лукас Кранах неоднократно писал портреты Мартина Лютера, а также финансировал издание Библии, переведенной на немецкий язык.

Художник писал не только религиозные полотна, но и небольшие картины на мифологические сюжеты, а также придворные портреты. Произведения мастера хранятся во многих музеях мира, в том числе в собраниях Эрмитажа и Государственного музея имени А. С. Пушкина .

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