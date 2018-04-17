История мирового искусства: Лукас Кранах
Лекция из цикла «История мирового искусства» посвящена жизни и творчеству немецкого живописца и графика эпохи Ренессанса Лукаса Кранаха Старшего. В произведениях художника соединились черты готического стиля и новые веяния Возрождения.
Будучи сторонником Реформации, Лукас Кранах неоднократно писал портреты Мартина Лютера, а также финансировал издание Библии, переведенной на немецкий язык.
Художник писал не только религиозные полотна, но и небольшие картины на мифологические сюжеты, а также придворные портреты. Произведения мастера хранятся во многих музеях мира, в том числе в собраниях Эрмитажа и Государственного музея имени
Стоимость: 100 р.
Где и когда?
Тула, улица Ф. Энгельса, 64
21 апреля 2018, суббота
10:30