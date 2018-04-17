афиша
афиша
Регистрация
История мирового искусства: Лукас Кранах

История мирового искусства: Лукас Кранах

Лекция из цикла «История мирового искусства» посвящена жизни и творчеству немецкого живописца и графика эпохи Ренессанса Лукаса Кранаха Старшего. В произведениях художника соединились черты готического стиля и новые веяния Возрождения.

Будучи сторонником Реформации, Лукас Кранах неоднократно писал портреты Мартина Лютера, а также финансировал издание Библии, переведенной на немецкий язык.

Художник писал не только религиозные полотна, но и небольшие картины на мифологические сюжеты, а также придворные портреты. Произведения мастера хранятся во многих музеях мира, в том числе в собраниях Эрмитажа и Государственного музея имени А. С. Пушкина.

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
21 апреля 2018, суббота
10:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.