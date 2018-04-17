Художники-анималисты и Красная Книга России

Анималистика — вид изобразительного искусства основным мотивом которого является изображение животных. Согласно результатам археологических раскопок и исторических исследований, данный жанр является самым древних из освоенных человеком. Образы животных встречаются на древнейших наскальных рисунках, на предметах быта, украшениях, амулетах, оружии.

В рамках лекции вы познакомитесь с художниками-анималистами, работающими для Красной Книги России, а также увидите их работы.



Стоимость: 40 р.