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Художники-анималисты и Красная Книга России

Художники-анималисты и Красная Книга России

Анималистика — вид изобразительного искусства основным мотивом которого является изображение животных. Согласно результатам археологических раскопок и исторических исследований, данный жанр является самым древних из освоенных человеком. Образы животных встречаются на древнейших наскальных рисунках, на предметах быта, украшениях, амулетах, оружии.
В рамках лекции вы познакомитесь с художниками-анималистами, работающими для Красной Книги России, а также увидите их работы.

Стоимость: 40 р.

Где и когда?
Музей Спасское
Спасское, Село Спасское, улица Центральная, 4а
19 апреля 2018, четверг
13:20
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