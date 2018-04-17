Художники-анималисты и Красная Книга России
Анималистика — вид изобразительного искусства основным мотивом которого является изображение животных. Согласно результатам археологических раскопок и исторических исследований, данный жанр является самым древних из освоенных человеком. Образы животных встречаются на древнейших наскальных рисунках, на предметах быта, украшениях, амулетах, оружии.
В рамках лекции вы познакомитесь с художниками-анималистами, работающими для Красной Книги России, а также увидите их работы.
Стоимость: 40 р.
Где и когда?
Спасское, Село Спасское, улица Центральная, 4а
19 апреля 2018, четверг
13:20