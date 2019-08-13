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Храмы Богородицка

Храмы Богородицка

В Богородицком дворце-музее пройдет лекция «Храмы Богородицка».

Еще в середине прошлого века Богородицк назвали Назаретом земли Тульской. Этот эпитет был дан потому, что большую общественную роль в городе до и после революции играли православные храмы.

Участники встречи узнают, какие храмы были воздвигнуты на заре становления города и в более позднее время, где располагались, какие из них уничтожили. Также научный сотрудник музея расскажет о судьбах священников Богородицка в 1920—1930-е годы.

Стоимость: 50 руб./чел.

 

Где и когда?
Богородицкий дворец-музей и парк
Богородицк, территория парка, дом №1 Дворец-музей и парк
14 августа 2019, среда
11:00
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