Фоторамка с керамическим украшением «Жаркое лето»

Самую простую вещь с помощью декора можно превратить в яркий элемент интерьера. Мастер Екатерина Зернова расскажет и покажет, как можно преобразить обычную деревянную фоторамку. Ее декорируют керамическими цветочками, листьями и плодами ­- лето на дворе! А какими будут украшения, вдохновит ли посетителей городецкая или жостовская роспись — решать каждому.

Современный материал для рукоделия — керапласт — не требует запекания, достаточно хорошо просушить изделия. Дома участники мастер-класса смогут самостоятельно собрать в единое целое поделку.

Тех же, кто захочет расписать свою работу вместе с мастером, должны будут прийти в 16.00.

Стоимость: 200 р.