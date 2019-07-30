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Фоторамка с керамическим украшением «Жаркое лето»

Фоторамка с керамическим украшением «Жаркое лето»

Самую простую вещь с помощью декора можно превратить в яркий элемент интерьера. Мастер Екатерина Зернова расскажет и покажет, как можно преобразить обычную деревянную фоторамку. Ее декорируют керамическими цветочками, листьями и плодами ­- лето на дворе! А какими будут украшения, вдохновит ли посетителей городецкая или жостовская роспись — решать каждому.

Современный материал для рукоделия — керапласт — не требует запекания, достаточно хорошо просушить изделия. Дома участники мастер-класса смогут самостоятельно собрать в единое целое поделку.

Тех же, кто захочет расписать свою работу вместе с мастером, должны будут прийти в 16.00.

Стоимость: 200 р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
3 августа 2019, суббота
17:00
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10 августа 2019, суббота
16:00
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