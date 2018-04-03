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Евангельские сюжеты в живописи

Евангельские сюжеты в живописи

Тема земной жизни Иисуса Христа, о которой повествуют четыре Евангелия, на протяжении веков является одной из главных в мировом изобразительном искусстве. Свое глубокое, неповторимое отражение нашла она в древнерусской иконописи и в картинах известных русских художников.

На нашей встрече мы обратимся к евангельским сюжетам в творчестве Александра Иванова, Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Поленова, Виктора Васнецова. Их картины помогут нам перелистать страницы земной жизни Христа от Рождества до Распятия и глубже понять значение самого радостного и светлого праздника весны — Пасхи. Приглашаем взрослых и детей!

Стоимость: взрослые — 100Р., дети — 50Р.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
5 апреля 2018, четверг
18:00
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