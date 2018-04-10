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Древние летописные города Тульского края

Древние летописные города Тульского края

С XI века территория современной Тульской области была подвластна черниговским князьям, составляя южную часть земли «Вятичи». Зимой-весной 1147 года запад и север современной Тульской области стали ареной борьбы в ходе феодальной войны в киевском и черниговском княжествах.

Именно к этому году относится первое упоминание в летописях городов тульской земли. Где они находились, насколько права Никоновская летопись, как исторические факты соотносятся с археологией — этим вопросам будет посвящена лекция научного сотрудника Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Игоря Геннадьевича Бурцева.

Подробная информация по телефону: +7 4872 36 16 63.

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
12 апреля 2018, четверг
17:00
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