Древние летописные города Тульского края

С XI века территория современной Тульской области была подвластна черниговским князьям, составляя южную часть земли «Вятичи». Зимой-весной 1147 года запад и север современной Тульской области стали ареной борьбы в ходе феодальной войны в киевском и черниговском княжествах.

Именно к этому году относится первое упоминание в летописях городов тульской земли. Где они находились, насколько права Никоновская летопись, как исторические факты соотносятся с археологией — этим вопросам будет посвящена лекция научного сотрудника Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Игоря Геннадьевича Бурцева.

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