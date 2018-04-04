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Азбука искусств: живопись

Азбука искусств: живопись

Живопись представляет собой художественное изображение предметного мира цветными красками на поверхности. Основы живописи стали формироваться ещё во времена античности, масляных красок и техники рисования ими в XV веке вызывает развитие станковой живописи. Под ней, в основном, подразумевают работы, выполненные выполненными масляными красками на холсте (картоне, деревянных досках или оголите).

В рамках музейного занятия рассмотрим понятие живопись, как вид изобразительного искусства и уделим отдельное внимание станковой живописи.


Запись на занятие по телефону: (4872) 56−09−92


Стоимость: взрослые — 150Р., дети — 60Р.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
7 апреля 2018, суббота
14:00
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