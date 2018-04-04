Азбука искусств: живопись

Живопись представляет собой художественное изображение предметного мира цветными красками на поверхности. Основы живописи стали формироваться ещё во времена античности, масляных красок и техники рисования ими в XV веке вызывает развитие станковой живописи. Под ней, в основном, подразумевают работы, выполненные выполненными масляными красками на холсте (картоне, деревянных досках или оголите).



В рамках музейного занятия рассмотрим понятие живопись, как вид изобразительного искусства и уделим отдельное внимание станковой живописи.



Запись на занятие по телефону: (4872) 56−09−92



Стоимость: взрослые — 150Р., дети — 60Р.