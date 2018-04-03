А. Дроздов. От лубка до комикса

Лубок — вид графики, часто результат народного творчества, изображение с подписью, отличающееся простотой и доступностью образов. Комикс — серия рисунков с текстом, образующая связное повествование юмористического или приключенческого характера.

О том, какая между ними связь, расскажет Андрей Дроздов, один из инициаторов создания первой московской городской библиотеки комиксов.



Продолжим мастер-классом от магазина комиксов BWComics, на котором мы вместе попробуем придумать и нарисовать комикс.

Вход свободный по предварительной регистрации