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А. Дроздов. От лубка до комикса

А. Дроздов. От лубка до комикса

Лубок — вид графики, часто результат народного творчества, изображение с подписью, отличающееся простотой и доступностью образов. Комикс — серия рисунков с текстом, образующая связное повествование юмористического или приключенческого характера.
О том, какая между ними связь, расскажет Андрей Дроздов, один из инициаторов создания первой московской городской библиотеки комиксов.

Продолжим мастер-классом от магазина комиксов BWComics, на котором мы вместе попробуем придумать и нарисовать комикс.

Вход свободный по предварительной регистрации

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
5 апреля 2018, четверг
19:00
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