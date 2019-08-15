На сцене Тульской филармонии выступит дирижер — маэстро Юрий Башмет вместе с Всероссийским юношеским симфоническим оркестром. Концерт состоится в рамках большого тура по стране. Выступления уникального коллектива пройдут в Вологде, Калуге, Туле, Ярославле, Угличе, Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге. Завершится тур большим гала-концертом в одном из лучших концертных залов Москвы – концертном зале «Зарядье» 16 сентября.

В программе большого тура прозвучат как всемирно известные шедевры классической музыки, - Симфония №5 Д.Д. Шостаковича, «Ромео и Джульетта» П.И. Чайковского, - так и пьеса молодого российского композитора, специально написанная по заказу оркестра, – «Путешествие по оркестру» Кузьмы Бодрова, а также знаменитая «Кол Нидрей» Макса Бруха в переложении для альта с оркестром, солист – маэстро Юрий Башмет. Солистами в предстоящих концертах также будут выступать сами участники - солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра, молодые талантливые музыканты, лауреаты международных музыкальных конкурсов.

За дирижерским пультом оркестра будет находиться главный дирижер и художественный руководитель Всероссийского юношеского симфонического оркестра – народный артист России Юрий Башмет.