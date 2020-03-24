афиша
афиша
Регистрация
Домашний сезон. Юрий Башмет

Домашний сезон. Юрий Башмет

24 марта пройдёт онлайн-трансляция концерта известного российского дирижёра Юрия Башмета. Мероприятие является частью цикла онлайн-концертов, организованных Московской филармонией.

В программе: 

  • И. С. Бах - Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ре минор, BWV 1052
  • Бодров - «Отражения»: темы 24-го Каприса Паганини в стиле Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева и Берга (2018)
  • П. И. Чайковский - Серенада для струнного оркестра до мажор, соч. 48.
Как попасть: переходите по ссылке и наслаждайтесь золотой классикой.
Где и когда?
Москва
Москва, Москва
24 марта 2020, вторник
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Гран-Куражъ
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Папа
Купить билет
21 мая, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Ундервуд
Купить билет
18 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Lumen
Купить билет
22 мая, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Сказки детского мира
Купить билет
16 мая, суббота 12:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.