Домашний сезон. Юрий Башмет
24 марта пройдёт онлайн-трансляция концерта известного российского дирижёра Юрия Башмета. Мероприятие является частью цикла онлайн-концертов, организованных Московской филармонией.
В программе:
- И. С. Бах - Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ре минор, BWV 1052
- Бодров - «Отражения»: темы 24-го Каприса Паганини в стиле Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева и Берга (2018)
- П. И. Чайковский - Серенада для струнного оркестра до мажор, соч. 48.
Как попасть: переходите по ссылке и наслаждайтесь золотой классикой.
Где и когда?
Москва, Москва
24 марта 2020, вторник
19:00
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
21 мая, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
22 мая, пятница 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
16 мая, суббота 12:00
₽ Билеты: 500 ₽