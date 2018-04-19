Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И. Массалитинова

Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К. Массалитинова в этом концертном сезоне отмечает свое 75-летие. Репертуар, накопленный коллективом, колоссален и включает несколько сотен произведений разных музыкальных жанров.

В программе зрители увидят выступление Воронежского хора, его многожанровые произведения от трогательной лирической песни до озорной частушки, от фигурного хоровода до выступления солистов балетной группы, их яркие зажигательные композиции, инструментальные пьесы в исполнении оркестра русских народных инструментов. Артисты выступают в сценических костюмах, которые отличаются обобщенными чертами, характерными для традиционного костюма всего Центрально-Черноземного региона.

Государственный академический Воронежский русский народный хор им. К. И. Массалитинова является визитной карточкой Воронежского края. Уникальный творческий коллектив, который бережно хранит самобытную, оригинальную южно-русскую песенную и танцевальную культуры.

Стоимость: 500 р. — 1000 р.