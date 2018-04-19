Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И. Массалитинова
Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К. Массалитинова в этом концертном сезоне отмечает свое 75-летие. Репертуар, накопленный коллективом, колоссален и включает несколько сотен произведений разных музыкальных жанров.
В программе зрители увидят выступление Воронежского хора, его многожанровые произведения от трогательной лирической песни до озорной частушки, от фигурного хоровода до выступления солистов балетной группы, их яркие зажигательные композиции, инструментальные пьесы в исполнении оркестра русских народных инструментов. Артисты выступают в сценических костюмах, которые отличаются обобщенными чертами, характерными для традиционного костюма всего Центрально-Черноземного региона.
Государственный академический Воронежский русский народный хор им.
Стоимость: 500 р. — 1000 р.