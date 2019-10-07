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Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И. Массалитинова

Государственный академический Воронежский русский народный хор имени К.И. Массалитинова

В Тульской филармонии выступит Государственный академический Воронежский русский народный хор. Профессиональный коллектив, на протяжении многих лет с успехом представляет зрителям концертные программы, основанные на уникальных традициях южно-русского воронежского песенного и танцевального фольклора.

Репертуар, накопленный Воронежским хором, колоссален и включает несколько сотен произведений разных музыкальных жанров. Всеми любимая песня «Ой, мороз, мороз» в том виде, в каком она звучит сегодня, была сложена в Воронежском хоре. Коллектив проложил дорогу на большую сцену частушкам, которые с блеском исполняла народная артистка СССР, любимица публики Мария Мордасова. Богатство неповторимого многоголосного звучания раскрывают произведения, исполняемые а?капелла: это не только русские народные песни, но и духовные стихи, светские песнопения. Есть в репертуаре множество песен современных авторов, неизменно звучат песни о войне.

Воронежский хор своим творчеством стремится поддержать и развить интерес аудитории к историческому прошлому и культурным традициям родного края. Хор известен особой манерой пения, характерным звучанием низких женских голосов, насыщенных мягким бархатным тембром. На сцене вокальные номера органично сочетаются с вокально-хореографическими и танцевальными постановками. Красочное действо сопровождает оркестр русских народных инструментов.

Стоимость: 500−1000 р.

 

История создания хора связана с Великой Отечественной войной. Суровой военной зимой 1942−1943 гг. первый художественный руководитель хора, композитор и знаток народного творчества Константин Массалитинов собрал певцов и музыкантов в прифронтовом поселке Анна, когда враг еще не был окончательно выбит из стен города Воронежа. Только что организованный на базе лучших самодеятельных певческих коллективов хор выступал перед военнослужащими и жителями окрестных сел, а затем с концертами прошел с бойцами Красной Армии фронтовые дороги. Хор помогал соотечественникам выстоять в борьбе с врагом не только творчеством. По инициативе артистов хора на их личные сбережения был построен танк Т-34 «Русская песня», который в боевом марше прошел от Дона до Дуная. За вклад в дело Победы над врагом 105 артистов хора были удостоены правительственных наград.

Творческие достижения коллектива также получили высокую оценку: хор многократный лауреат всероссийских и международных фестивалей, смотров и конкурсов. С концертными программами хор выезжал на гастроли во все регионы Российской Федерации, республики бывшего СССР, посетил более 45-ти стран мира. Помимо участия в крупных песенных фестивалях и форумах хор выступает на сценических площадках больших и малых городов России, перед жителями сельской глубинки.

 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
12 октября 2019, суббота
17:00
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Касса
Юлия Коган
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16 ноября, суббота 20:00
Harat's Pub
 ₽  Билеты: 900 ₽
Тараканы!
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23 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Ангелы на крыше
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13 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2300 ₽
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
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30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Осенний марафон
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2 ноября, суббота 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 325 ₽
Крематорий-2019
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22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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